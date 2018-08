Derby pur: Baustetten trifft auf Mietingen

Das prestigeträchtige Lokalderby zwischen dem SV Baustetten und dem SV Mietingen eröffnet am Samstag den zweiten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Riß (Anpfiff: 18 Uhr). Lokalen Charakter hat auch die Partie des VfB Gutenzell gegen den SV Dettingen am Sonntag. Die am ersten Spieltag siegreichen Teams vom TSV Kirchberg, SV Eberhardzell und SV Sulmetingen können sich mit weiteren Siegen in der Spitze einnisten. Anpfiff ist auf allen Plätzen um 15 Uhr.

Bei der Veröffentlichung des Spielplans haben Fans, Verantwortliche und Spieler des SV Baustetten und des SV Mietingen den zweiten Spieltag mit dem Rotstift markiert. Etwas mehr als zwei Jahre liegt das an Spannung kaum zu überbietende Duell um die Meisterschaft zurück, nun duelliert man sich erstmals nach langen Jahren wieder in der Bezirksliga. Die Gastgeber unterlagen zum Saisonauftakt in Dettingen trotz ansprechender Leistung, auf eigenem Platz ist der SVB allerdings seit einem Jahr unbesiegt. Die Gäste wollen als favorisierter Landesliga-Absteiger diese stolze Serie mit gewohnt schnellem Fußball knacken.

Das nennt man einen Start nach Maß: Der TSV Kirchberg hat seine Auftaktpartie in Reinstetten mit 3:0 gewonnen und wurde dafür mit der insgesamt zweiten Tabellenführung in der eigenen Bezirksliga-Historie belohnt. Da erscheint auf den ersten Blick die erste Heimpartie gegen den SV Steinhausen eine machbare Aufgabe zu sein. Die Gäste scheiterten beim verunglückten Auftakt gegen Laupheim II weniger an der eigenen Schwäche, sondern an einem sehr starken Gegner. Diese Niederlage bescherte dem SVS erstmals die Rote Laterne in der Bezirksliga. Mit einer Wiederholung des Auswärtssiegs aus der Vorsaison wäre dies schnell repariert.

Offensive ist gefordert

Der WFV-Pokal ist für den SV Sulmetingen Vergangenheit – der Ligaalltag wieder Gegenwart. Gegen den Oberligisten Ravensburg bot der SVR eine feine Defensivleistung, im ersten Heimspiel gegen den SV Reinstetten ist neben solider Abwehrarbeit nun auch wieder die Offensive gefordert. Es bleibt abzuwarten, wie viel Substanz die intensiv geführte Pokalpartie gekostet hat. Die Gäste machten am ersten Spieltag eine unsanfte Bauchlandung, die neu formierte Mannschaft muss sich wohl erst noch finden. Allzu viel Zeit bleibt dem SVR dafür aber gar nicht, bei einer weiteren Niederlage wäre man weiter im Tabellenkeller angesiedelt.

Der klare 4:0-Pokalerfolg der SF Schwendi unter der Woche war schon mal der erste gute Schritt in die Richtung, die sich der neue Trainer Stefan Wiest und sein Team für diese Saison vorstellen. Gegen den SV Eberhardzell soll nun auch die Bestätigung dieses guten Auftritts und der erste Dreier in der noch jungen Saison folgen. Bei den Gästen feierte der neue Übungsleiter Franz Kaiser mit dem Sieg im Umlachtal-Derby gegen Ummendorf einen gelungenen Bezirksliga-Einstand. Das neu definierte Saisonziel einstelliger Tabellenplatz zeugt vom Glauben an die eigene Stärke. Der Fünfte der Vorsaison will Zählbares aus Schwendi entführen.

Der VfB Gutenzell hat zwei Pokalpartien gegen Kreisliga-A-Clubs erfolgreich und ohne größere Mühe gemeistert. Welchen sportlichen Wert diese beiden Erfolge haben, dürfte das erste Ligaspiel in der neuen Saison gegen den SV Dettingen ans Tageslicht bringen. In den beiden letzten Heimpartien gegen die Illertaler setzte es deutliche Niederlagen. Die Gäste hatten einen guten Start und blieben in Pokal- und Punktspielen bisher ohne Gegentreffer. Beim SVD spekuliert man auf einen ähnlich guten Ligastart wie in den Vorjahren, als man sich regelmäßig frühzeitig oben platzierte. Der Betz-Elf kommt eine leichte Favoritenrolle zu.

Beachtliche Heimstärke

Aufsteiger TSV Ummendorf baut bei seiner Heimpremiere gegen den SV Baltringen auf den positiven Effekt des unter der Woche gewonnenen Pokalspiels und eine ganz beachtliche Heimstärke. Seit gut einem Jahr ist der TSV auf eigenem Platz unbesiegt, jetzt soll der erste Bezirksliga-Sieg nach mehr als einem Jahrzehnt her. Die Gäste mussten das Pokalaus unter der Woche mit der Roten Karte für Spielmacher Selman Ayan teuer bezahlen. Trainer David Freudenmann hätte nun endlich gern auch Zugang Ilyas Aksit in seinem Team, der urlaubsbedingt bisher noch kein Spiel bestritt. Der Ausgang dieser Partie scheint völlig offen.

Nach zwei erfolgreichen Auswärtsauftritten im Pokal und einem 0:0 in Baltringen freut man sich beim SV Ringschnait auf die erste Heimpartie gegen die TSG Achstetten. Dass die Gäste vor allem im Offensivbereich stark sind, ist auch beim SVR kein Geheimnis. Dem will man mit eigener Angriffswucht entgegentreten. Das Auftaktprogramm des Aufsteigers hat es in sich. Nach der unglücklichen Startniederlage gegen Sulmetingen hat es die TSG erneut mit einem Anwärter auf die Spitzenplätze zu tun. Spielertrainer Christian Sameisla, der zum Auftakt für sein Team traf, will mit einer gut dosierten Taktik erstmals punkten.