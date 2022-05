Derby-Niederlage zum Saisonabschluss für TG Biberach

Eine am Ende zu hoch ausgefallene 23:32 (13:14)-Auswärtsniederlage haben die Landesliga-Handballer der TG Biberach im letzten Spiel der Saison 2021/22 beim TSV Bad Saulgau hinnehmen müssen. Beide Teams gingen ersatzgeschwächt in das Derby, Biberach hatte nur sieben Feldspieler an Bord.

Dafür hielt die TG zunächst überraschend gut mit. Zwar legten die Einheimischen stets vor, die Rissstädter konnten jedoch stets kontern. Quasi mit dem Pausenpfiff erzielte Saulgau zur Halbzeit den 14:13-Führungstreffer. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich dann schnell, dass die TG Biberach mangels Wechselmöglichkeiten zu viele Körner gelassen hatte. Ab der 38. Minute baute Saulgau den Vorsprung kontinuierlich aus. Biberach kämpfte zwar unverdrossen weiter, konnte dem Druck der Einheimischen aber nicht mehr adäquat standhalten. Letztendlich ging auch das zweite Derby der Saison mit 32:23 etwas zu deutlich an die Badstädter. Auf TG-Seite hingegen war man am Ende froh, dass die Pandemie-Saison endlich ein Ende hatte.

Die Landesliga wird in der kommenden Saison deutlich durchgemischt. Friedrichshafen-Fischbach stand schon länger als Absteiger fest, die österreichischen Teams Hohenems und Feldkirch müssen ebenfalls den Weg in die Bezirksliga antreten. Mit den Verbandsliga-Absteigern Gerhausen und Vöhringen sowie Aufsteiger Lehr, gewinnt die Liga aus Biberacher Sicht deutlich an Attraktivität. Alle drei neuen Gegner sind in der Kategorie Derby einzuordnen. Zweifelsfrei erhöht sich aber auch das Niveau der Liga, um mithalten zu können muss sich die TG in der kommenden Runde dann deutlich steigern.