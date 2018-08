Derby-Kontrahenten sind gefordert

Der SV Winterstettenstadt und der SV Muttensweiler treffen am dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga A I im Derby aufeinander. Erolzheim steht vor einem schweren Heimspiel gegen den TSV Rot/Rot. Stafflangen reist nach Haslach. Bereits am Mittwoch um 18.30 Uhr spielt Tabellenführer Berkheim gegen Erlenmoos. Alle anderen Partien werden am Donnerstag um 18.30 Uhr angepfiffen.

Wieder rasch hat sich der BSC Berkheim in der Kreisliga A eingelebt. Zwei Spiele brachten sechs Punkte. Nicht so zufriedenstellend ist die Ausbeute bisher beim SV Erlenmoos. Nur ein Zähler steht bisher auf dem Konto des SV Erlenmoos. Von dieser Seite aus betrachtet, ist der SV Erlenmoos im Illertal in der Außenseiterrolle.

Schon früh findet in dieser Saison die Derbyschlacht zwischen dem SV Winterstettenstadt und dem SV Muttensweiler statt. Beide Teams traten in der neuen Spielzeit noch nicht auffällig in Erscheinung. Beide Mannschaften haben bisher erst ein Spiel bestritten. Die Ausbeute: Muttensweiler einen Punkt, Winterstettenstadt null Punkte. Es ist also für beide Mannschaften am Donnerstagabend auf dem Sportgelände in Winterstettenstadt noch Luft nach oben. Wem schmeckt das Bier am letzten Hochsommerabend des Jahres 2018 noch besser?

Erste echte Bewährungsprobe

Gut gestartet ist der SV Erolzheim. Abgeklärt kommt der SVE immer wieder zu Punkten. Im Heimspiel gegen den TSV Rot/Rot dürfte dies aber nicht so einfach werden. Es ist die erste echte Bewährungsprobe für die Illertaler. Der TSV will drei Punkte, um sich in der Spitzengruppe zu etablieren.

Aufsteiger SV Mittelbuch hat die nicht weit entfernte LJG Unterschwarzach zu Gast. Für einen Aufsteiger kann Mittelbuch mit seinen vier Punkten ganz zufrieden sein. Bei den Gästen sieht die Sache jedoch anders aus. Auch gegen den BSC Berkheim ließ sich die LJG wieder in den letzten Minuten noch die Butter vom Brot nehmen. Unterschwarzach muss dringend lernen, den Erntewagen einmal unter Dach und Fach zu bringen.

Keine weite Anfahrt

Ebenfalls keine weite Anfahrt hat der SV Ochsenhausen II bei seinem Auswärtsspiel beim FC Bellamont. Beide Mannschaften konnten noch keinen Punkt verbuchen, wobei Ochsenhausen II schon zwei Spiele bestritten hat. Der SVO II verlor zuletzt unglücklich gegen den FC Mittelbiberach und will aus Bellamont endlich mal etwas Zählbares mit nach Hause bringen. Aber auch der FCB rechnet sich für dieses Heimspiel etwas aus.

Gegen den SV Winterstettenstadt hat der SV Stafflangen zuletzt seine Hausaufgaben gemacht. Zum SV Haslach führt nun der Weg des SVS. Haslach mühte sich sehr im Derby gegen Rot/Rot, gereicht hat es aber nicht. Die Gastgeber werden sich auch in diesem Spiel ordentlich zur Wehr setzen müssen.

Schon wieder gut im Rennen liegt der FC Mittelbiberach, der den SV Kirchdorf empfängt. Die Gäste scheinen noch nicht richtig Tritt gefasst zu haben und werden sich dementsprechend auch in Mittelbiberach sehr schwer tun.