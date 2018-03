Derby in Winterstettenstadt endet 0:0

Ein mühevoller Sieg ist der LJG Unterschwarzach in der Fußball-Kreisliga A I gegen den FV Biberach II gelungen. Winterstettenstadt und Muttensweiler trennten sich im Derby 0:0. Ummendorf siegte in Kirchdorf verdient. Stafflangen bleibt auch gegen Bellamont weiter in der Erfolgsspur.

SV Winterstettenstadt – SV Muttensweiler 0:0. Wieder einige hundert Zuschauer sahen ein gutes Derby. Der Gast aus Muttensweiler hatte zwar leichte Vorteile, die Heimelf hielt aber über die gesamte Spielzeit hinweg gut dagegen. Am Ende gab es ein leistungsgerechtes Remis, in einem insgesamt fairen Derby. Res.: 2:2.

LJG Unterschwarzach – FV Biberach II 2:0 (1:0). Kein gutes Spiel gab es in Unterschwarzach zu sehen. Beide Mannschaften leisteten sich viele Ballverluste im Mittelfeld, sodass kein Spielfluss aufkommen konnte. Die Gastgeber gingen aber in der 18. Minute durch Raphael Ritscher in Führung. In der zweiten Hälfte sah es zeitweise nach einem Remis aus. Die endgültige Entscheidung des Spiels fiel erst in der 88. Minute durch LJG-Spieler Berthold Menig.

SV Kirchdorf – TSV Ummendorf 0:4 (0:2). In der ersten Halbzeit waren beide Mannschaften gleichwertig. Ummendorf war aber vor dem Tor abgezockter und konnte deshalb mit einer 2:0-Führung in die Pause gehen. Im zweiten Durchgang war dann Ummendorf besser und verdiente sich den Auswärtserfolg, der allerdings zu hoch ausfiel. Tore: 0:1 Matthias Hatzing (15./HE), 0:2 Erik Sommer (31.), 0:3 Matthias Hatzing (70.), 0:4 Marius Ochsenwadel (90.).

FC Mittelbiberach – SV Dettingen II 4:0 (2:0). Das schnelle Tor der Gastgeber (12.) läutete schon früh den Heimerfolg ein. Die Gäste operierten fast ausschließlich in der Defensive. Der Sieg des FCM geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Tore: 1:0, 4:0 Fabian Zell (12., 74.), 2:0 Niklas Kies (31.), 3:0 Luca Kies (65.).

FC Bellamont – SV Stafflangen 2:4 (1:3). Ein gutes Spiel sahen die Zuschauer in Bellamont. Im Torabschluss war allerdings der Gast cleverer als der FCB und siegte deshalb auch am Ende verdient. Tore: 0:1 Eigentor (5.), 1:1 Dominik Kuhl (16.), 1:2 Simon Wiemer (44.), 1:3, 2:4 Oliver Straub (45+1, 82.), 2:3 Denis Härle (57.). Res.: 4:1.