Derby für die Handballerinnen der TG Biberach

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach treffen am Sonntag, 1. Dezember, in Neu-Ulm-Pfuhl auf die Spielgemeinschaft Burlafingen/Ulm. Nach dem erfolgreichen Auftritt im jüngsten Heimspiel freut die TG sich nun auf die nächste spannende Aufgabe. Anpfiff in der Sporthalle beim Schulzentrum ist um 18 Uhr.

Die gastgebende Spielgemeinschaft des neuen Trainers Peter Prinz steht aktuell überraschend nur auf dem neunten Tabellenplatz der Württembergliga (4:10 Punkte). Angesichts der individuellen Klasse einzelner Spielerinnen des Teams rangiert Burlafingen/Ulm deutlich unter dem eigentlichen Leistungsvermögen und man kann davon ausgehen, dass die SG sich noch deutlich steigern wird. Prinz kann unter anderem auf die Dienste der neu zum Team gestoßenen kosovarischen Nationalspielerin Ardiana Merditaj und der von der SG Herbrechtingen/Bolheim gekommenen Verena Oberling bauen.

Auch auf der Torhüterinnenposition hat Burlafingen/Ulm sich mit Zsuzsanna Apaceller vom TV Gerhausen gut verstärkt. Dazu kommen einige erfahrene Spielerinnen, die jede Menge Handballerfahrung und die nötige Cleverness mitbringen. In heimischer Halle stehen Stand jetzt gute Ergebnisse zu Buche: Es gab zwei Siege (gegen Hofen/Hüttlingen und Fridingen/Mühlheim) und eine knappe Niederlage gegen Tabellenführer TG Nürtingen II. Beste Schützinnen des Teams sind Susanne Dehm (46 Treffer, Platz neun der Torschützenliste) und Carolin Luxenhofer (26 Treffer).

Die TG-Frauen sind nach der Analyse der vergangenen Partie gegen die SG Hofen/Hüttlingen, die trotz längerer Schwächephasen erfolgreich gestaltet werden konnte, voller Vorfreude auf die kommende, spannende und gleichzeitig schwere Aufgabe. Den positiven Schwung hat mdie Mannschaft mit in die neue Woche genommen und konzentriert trainiert. Dazu gab es gute Nachrichten von der an der Schulter verletzten Lena Krais: Es ist nichts Schlimmeres, ein Einsatz in Burlafingen kommt allerdings noch zu früh. Die ein oder andere Spielerin ist zudem angeschlagen, hier wird die TG kurzfristig entscheiden müssen, ob es reicht.

Die TG hat aber mittlerweile gelernt, mit Ausfällen umgehen zu können und so wird sie auch in das Spiel in Burlafingen mit viel Selbstvertrauen gehen. Die Basis soll eine gute Abwehr sein, die die individuell starken Einzelspielerinnen der SG in den Griff bekommen muss. Im Angriff war in den vergangenen Wochen und Monaten ein großer Entwicklungsschritt zu erkennen. So spielt das Team mittlerweile mit einer guten Mischung aus Mut und Cleverness. „Es wird mit Sicherheit ein sehr schweres Spiel, das uns erwartet. Mit der nötigen Einstellung und einer gewissen Lockerheit werden wir es der SG aber möglichst schwer machen“, so das Trainerteam.