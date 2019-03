Derby endet unentschieden

Das Derby zum Rückrundenauftakt in der Frauenfußball-Regionenliga VI zwischen dem SV Reinstetten und dem SV Alberweiler II ist 2:2 ausgegangen. Auch der FC Bellamont startete mit einem Remis. Burgrieden verlor auswärts.

SV Reinstetten – SV Alberweiler II 2:2 (1:1). Die Begegnung verlief von Beginn an recht ausgeglichen. In der 39. Minute gelang Sina Romer der Führungstreffer für den SVA II. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konterte der SVR, Sophia Ströbele legte auf für Anja Fakler – 1:1. In der zweiten Halbzeit zeigten beide Mannschaften nach wie vor eine hohe Leistungsbereitschaft. In der 61. Minute ging der SVA II durch Verena Bader erneut in Führung. Die Heimmannschaft ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Sophia Ströbele markierte das Tor zum 2:2-Endstand (67.). Das nächste Spiel bestreitet der SV Reinstetten am Sonntag, 24. März (Anstoß: 11.30 Uhr), in Immenried. Der SVA II hat am gleichen Tag Heimrecht gegen die SGM Haslach/Wangen (Spielbeginn: 11 Uhr).

TSV Tettnang II – FC Bellamont 4:4 (3:2). Torreich ging es bereits in der ersten Halbzeit zwischen beiden Mannschaften zu. Sina Wirthensohn und Kerstin Schneider trafen in Halbzeit eins für Bellamont, mit einer 3:2-Führung für Tettnang II ging es in die Pause. Auch danach ging es kampfbetont weiter. Bellamonts Vanessa Gapp glich zum 3:3 aus. Tettnang II legte noch ein weiteres Mal vor und wiederum glich Bellamont durch Kerstin Schneider zum 4:4-Endstand aus. Zum nächsten Spiel am 24. März empfängt der FC Bellamont den TSB Ravensburg. Anpfiff ist um 12.15 Uhr in Rot an der Rot.

SGM Meckenbeuren/Brochenzell/Kehlen – SV Burgrieden 2:1 (1:1). Burgrieden geriet früh in Rückstand, Anna Geschwentner traf zum 1:0 (3.). Den Ausgleich für den SVB besorgte Leonie Miller (37.). Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Carmen Einberger das letztlich spielentscheidende 2:1 der SGM (51.). Am kommenden Wochenende empfängt der SV Burgrieden den SV Maierhöfen-Grünenbach (Sonntag, Anstoß: 11 Uhr).