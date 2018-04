Derby endet 0:0

300 Meter trennen die Passagiere in der Gondel des Zeppelin NT von den Häusern, Autos und Menschen in Stecknadelgröße unter ihnen. Doch am Horizont erscheinen nicht wie gewohnt der Bodensee und die Insel Mainau, sondern das mächtige Schloss, die Alte Brücke über den Neckar sowie die Altstadt von Heidelberg. Sechsmal am Tag soll bald ein Zeppelin vor den Toren der Stadt in die Luft gehen, an bis zu 200 Tagen im Jahr. Ein Investor aus Schemmerhofen (Landkreis Biberach) und eine Unternehmerin aus München wollen die Luftschiffe vom Bodensee in der ...