Derby-Dreierpack steht im Fokus

Mit dem Derby VfB Gutenzell gegen den SV Reinstetten wird der zweite Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß am Samstag, 24. August (Anpfiff: 17.30 Uhr) eröffnet. Am Sonntag empfängt Dettingen im Illertalderby den TSV Kirchberg. Olympia Laupheim II hat im Derby Sulmetingen zu Gast. Die Aufsteiger Berkheim, SGM Warthausen/Birkenhard und Mittelbiberach haben erstmals Heimrecht. Anpfiff ist auf allen Plätzen am Sonntag um 15 Uhr.

Für den VfB Gutenzell geht es Schlag auf Schlag. Sechs Tage nach dem verpatzten 1:3-Auftakt in Schwendi steht für den VfB gegen den SV Reinstetten der nächste Lokalkampf an. Die Derbybilanz spricht bei drei VfB-Siegen und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Partien für die Gastgeber, zwingend Favorit ist der Vizemeister der Vorsaison deswegen aber nicht. Auch deswegen nicht, weil die Gäste seit Wochen herzerfrischenden und auch erfolgreichen Offensivfußball spielen. In Pokal und Liga gelangen in drei Partien 17 Tore, die Abwehr ließ nur ein Gegentor zu. Der SVR brennt auf einen Derbysieg.

Spielertrainer Oliver Wild vom SV Dettingen und Spielertrainer Daniel Kohler vom TSV Kirchberg ärgerten sich beim Saisonauftakt aus dem gleichen Grund: Beide Teams verspielten einen Zwei-Tore-Vorsprung und gingen als Verlierer vom Platz. Im prestigeträchtigen Illertalderby geht es nun zunächst darum, die eigenen Abwehrreihen, die jeweils vier Treffer zuließen, zu stabilisieren und auf diesem Weg den kompletten Fehlstart abzuwenden. Der Heimvorteil spricht auf den ersten Blick für den SVD, die Gäste werden ihr Glück mit Kontern über die schnellen Angreifer versuchen.

Das Auftaktprogramm des FV Olympia Laupheim II hat es in sich. Vor Wochenfrist unterlag man trotz starker erster Hälfte in Ringschnait noch klar, jetzt bekommt man es gegen den SV Sulmetingen mit dem aktuellen Tabellenführer zu tun. Ob Olympia-Co-Trainer Fabian Arb gegen seine ehemalige Mannschaft entscheidende Tipps geben kann, wird sich weisen. Beim perfekt gestarteten SVS freute man sich zumindest ein paar Tage über die erste Tabellenführung seit knapp zwei Jahren. Wenn die Gumper-Elf im Derby wieder so konsequent im gegnerischen Strafraum auftritt, könnte die bestehen bleiben.

Die SGM Warthausen/Birkenhard bewies beim Auftakt in Kirchberg starke Moral und entführte verdient die Punkte. Beim Heimdebüt gegen die ebenfalls erfolgreich gestarteten SF Schwendi könnte sich der Zugriff auf die Punkte schwieriger gestalten. Der Aufsteiger baut aber auf die Heimstärke, seit Mai 2018 ist man auf eigenem Platz unbesiegt. Gästecoach Stefan Wiest erfreute sich beim Auftaktsieg über einen kompakten Auftritt seines Teams in allen Mannschaftsteilen. Beim sehr offensivstarken Gegner werden die Sportfreunde mit einer kontrolliert agierenden Offensive ans Werk gehen, der zweite Sieg ist durchaus machbar.

Konterstarker Gast

Der Auftakt war für Aufsteiger FC Mittelbiberach wie ein Sprung ins kalte Bezirksliga-Wasser. Im ersten Heimspiel gegen den SV Steinhausen versucht man nun, etwas mutiger als im ersten Spiel nach vorn zu spielen, ohne dem konterstarken Gast aus dem Rottumtal allerdings ins offene Messer zu laufen. Die Mang-Elf hielt zum Saisoneinstand schon einen Aufsteiger in Schach und vertraut seiner besonderen Stärke: Seit November vergangenen Jahres ist man auswärts unbesiegt. Gelingt ein weiterer Sieg, ist gleichzeitig auch der beste Saisonstart in der eigenen Bezirksliga-Historie perfekt gemacht.

Der 0:5-Auftakt war sehr ernüchternd, der damit verbundene Sturz ans Tabellenende soll für den SV Eberhardzell aber nur eine ganz kurze Momentaufnahme sein. Gegen den ersten Heimgegner SV Baustetten will sich der SVE von seiner deutlich besseren Seite zeigen, wie etwa beim 3:0-Sieg in der Vorsaison. Das Gästetrainerteam Endler/Roncevic bewies beim 4:2-Auftaktsieg eine goldene Nase und wechselte nach der Pause zwei Torschützen ein. Der Sechste der Vorsaison reist mit dem angenehmen Gefühl eines qualitativ gut besetzten Kaders an und spekuliert auf seinen zweiten Saisonsieg.

Ärgerlich war für Aufsteiger BSC Berkheim nicht nur eine knappe Auftaktniederlage, sondern auch der sehr unglückliche Platzverweis für Torwart Stefan Bufler. Die Partie gegen den zum Auftakt spielfreien SV Baltringen geht man trotzdem optimistisch an, die letzten zwei Vergleiche mit dem SVB endeten jeweils 1:1. Auf Zählbares spekuliert man auch beim Gast, der in seiner Pokalpartie vor zwei Wochen andeutete, dass man trotz des großen personellen Aderlasses ein bezirksligataugliches Team stellen kann. Die wahre Leistungsstärke des SVB könnte schon die Partie beim Aufsteiger aufdecken.