Der Wilde Westen kommt nach Biberach

Beim nächsten Biberacher Rondellkonzert am Sonntag, 14. August, geht es in den Wilden Westen: Die Band Hee Haw Pickin‘ ist zu Gast und bringt Country- und Western-Sound in die Stadtbierhalle.

Der Verein Biberacher Musiknacht gibt bei den Rondellkonzerten diesmal den zahlreichen Line Dancers in und um Biberach die Gelegenheit, ihrem Hobby bei einem Country- und Western-Konzert nachzugehen. Damit die Line Dancers problemlos tanzen können, findet dieser Auftritt am Sonntag, 14. August, ab 19 Uhr wetterunabhängig in der Stadtbierhalle statt, teilen die veranstalter in einem Schreiben mit. Der Eintritt ist frei, Spenden werden jedoch gerne entgegengenommen.

Die Hee Haw Pickin’ Band ist der Inbegriff für authentischen Honky Tonk, traditionellen Countrysound und Western Swing made in Germany. Der vielfache Gewinner der Pullman City Music Awards sorgt für beste musikalische Unterhaltung auf internationalem Niveau, heißt es in dem Schreiben der Veranstalter weiter. Bereits seit 45 Jahren ist der Bandname Hee Haw Pickin’ Band eine feste Größe in der deutschen Country- und Western Szene. Ob Bluegrass mit Banjo, Traditional Country Sound mit Pedal Steel Guitar, original Texas Honky Tonk mit 3 stimmigem Satz-Gesang, Western-Swing oder eigene Nummern – die Band bietet alles, was Cowboyherzen höherschlagen lässt. Lead Sänger Nico Röwenstrunk schreibt seit dem 14. Lebensjahr seine eigenen Songs, die er auch mit der Hee Haw Pickin‘ Band zum Besten gibt. Mit über 1000 Live Auftritten spielte sich die Hee Haw Pickin’ Band tief in die Herzen von traditionellen Country Fans, Line Dancern, Two Steppers und Honky Tonkern aus der gesamten deutschsprachigen Region.