Der Weg der Cola-Flasche ins Meer

Mit Corona hat sich so viel verändert – auch der Wiedereinstieg in die Schule. Die Gruppengrößen müssen reduziert werden, die Schüler haben wenig Präsenzunterricht und sollen einen großen Teil zu Hause lernen. Aber was machen diejenigen, die kein funktionierendes Smartphone, keinen Laptop, kein Tablet, geschweige denn auf dem Land einen funktionierenden Internetzugang zu Hause haben?

„Mir war klar, dass ich jede Möglichkeit nutzen muss, meine Kinder so oft wie möglich an die Schule zurückzuholen, sobald es wieder erlaubt ist“, so Angelika Scherb, Lehrerin der Sprachvorbereitungsklasse an der Mali-Schule. Und sie setzte das um, was immer von Experten empfohlen wurde: den Unterricht im Freien. Schon bald war die Idee für ein Projekt geboren, das bis zu den Sommerferien dauern wird: ein Umweltprojekt im Unterricht, für das der Praxistag für die ganze Klasse stattfinden kann. „Plastik im Meer“ heißt die Überschrift des Themas, das mit einer ganz einfachen Geschichte beginnt. Ein Junge wirft eine Cola-Plastikflasche in Biberach in den Fluss. Und ähnlich wie bei der „Moldau“ sieht und erlebt diese Flasche auf dem Weg ins Meer ganz viele Dinge. An diesen Erlebnissen werden der Wortschatz und die Grammatik erweitert, aber viel wichtiger ist dann die Praxis jeden Freitag. Die ganze Klasse sammelt Müll, rund um die Schule – und das ist viel. Kaum zu glauben, wie viele giftige Zigarettenkippen, Verpackungsschnipsel, Feuerzeuge, Glassplitter und Flaschen im Grünen liegen. „Sehr weit sind wir bisher nicht gekommen, weil es schon um den offenen Schulhof rum zu viel zum Sammeln gibt.“ Beim Aufsammeln sind Sätze der jüngeren Schülerinnen zu hören: „Wir retten die Fische.“ Ein kleiner Wettbewerb hält die Schüler bei der Stange: Das Paar, das am meisten Müll gesammelt hat, bekommt jede Woche Punkte und am Ende einen Preis für das Engagement.

Was kommt bei den Kindern und Jugendlichen an? Zwischen elf und 16 Jahren ist die Altersspanne in der Klasse, die Kinder und Jugendlichen kommen aus vielen verschiedenen Ländern, einige verstehen auch erst wenig Deutsch. Umwelterziehung war bis zu diesem Zeitpunkt kein Thema. „Wir wollen, dass die Welt ein kleines bisschen besser wird“, sagt eine Schülerin. „Wenn jeder ein wenig hilft, dann gibt es vielleicht weniger Müllinseln, die im Meer treiben.“ Die größeren Schüler helfen aber genauso mit. Sie „verlieren“ dann später hoffentlich nicht so viele Sachen, da sie wissen, dass es mühsam ist, alles wieder einzusammeln oder was mit dem Müll passiert, der vom Wind weitergetrieben wird.

Auf jeden Fall haben die Schüler Wünsche geäußert: Der Müll soll in den Mülleimer. Und daran mögen sich doch alle halten.