Der Wahl-Abo-Verkauf startet Freitag

Das Kulturamt der Stadt Biberach hat für die Spielzeit 2018/2019 ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Über 70 Veranstaltungen stehen zur Aus-wahl. Für Kulturbesucher lohnt sich dabei der Kauf eines Wahl-Abonnements, denn dabei sparen sie 20 Prozent des Eintrittspreises beim Kauf ihrer Veranstaltungstickets. Ab Freitag, 8. Juni, 14 Uhr, haben Abonnenten die Möglichkeit ihr Kulturprogramm zusammenzustellen. Ab Montag, 11. Juni, sind Einzeltickets für alle Veranstaltungen erhältlich. Der Vorverkauf läuft wie gewohnt über den Kartenservice im Rathaus.

Das Prinzip des Biberacher Wahl-Abonnements ist simpel: Beim Kauf von mindestens fünf Veranstaltungen erhält ein Abonnent 20 Prozent Rabatt auf alle gekauften Tickets. Auch beim Zukauf weiterer Eintrittskarten profitiert der Abonnent von 20-Prozent-Rabatt.

Kostüme aus Papier

Der Kabarettherbst lockt ab dem 12. Oktober mit bekannten Größen wie Willy Astor, Alfons Django Asül oder Wolfgang Krebs in Biberach. Mit Ennio Marchetto ist zum Auftakt ein Künstler zu Gast, der mit seinen selbst „gebauten“ Kostümen die allesamt rein aus Papier hergestellt sind ein echter Hingucker ist. Aber auch unbekanntere Künstler wie Irmgard Knef, Erik Lehmann oder das Musik-Kabarettduo „Carrington Brown“ werden zeigen, was sie können.

Am 13. Oktober haben sich die Macher mit dem „Drums & Percussion Festival – The World of Drums“ etwas Besonderes ausgedacht. Mit diesem Festival wird den Biberacher Trommel-Künstlern eine Plattform geboten. Während der Englischen Wochen werden eine Vielzahl von Veranstaltungen in Biberach angeboten, von denen einige auch Teil des Abonnements sind. Darunter der Klassiker „Romeo & Juliet“ oder die Royals des britischen A Cappella „The London Quartett“.

Erneut wird der aus Schemmerhofen stammende Dirigent Christoph Hagel, mit einer neuen Musik- und Tanztheater-Produktion das Biberacher Publikum begeistern: Am 23. Februar 2019 ist er mit seinem etwa 85-köpfigen Ensemble mit „Carmina Burana“ in der Stadthalle zu Gast. Dicht gefolgt von Richard Wagners Oper „Rheingold“ am 8. März, mit dem das Theater Pforzheim den Versuch startet, nach und nach den gesamt Ring Richard Wagners auf Gastspielreise zu schicken.

Zudem lockt der Wettbewerbe „Urban Danceprix 2019“ wieder viele Tanz-Nachwuchstalente nach Biberach.

Für alle, die sich auf kein Wahlabo festlegen möchten: Der freie Verkauf für die einzelnen Veranstaltungen startet am Montag, 11. Juni.