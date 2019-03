Am Wochenende steigen in der Biberacher Wilhelm-Leger-Halle die deutschen Faustball-Meisterschaften der Mädchen U14 in der Halle. Insgesamt sind zehn Teams am Start. Mit dabei als Ausrichter ist die TG Biberach. Die Mannschaft von Trainer Markus Hamberger vertritt den Bezirk Schwaben und hat das Halbfinale im Visier. Michael Mader hat sich im Vorfeld der Titelkämpfe mit der 14-jährigen Julia Bucher, der Kapitänin der TG Biberach, über die Aussichten unterhalten.

Julia, der Trainer spricht davon, dass das Halbfinale für die TG möglich ist. Mit welchen Ambitionen geht ihr selbst ins Turnier ?

An einem guten Tag ist alles möglich. Auch bei uns entscheidet meist die Tagesform. Dennoch ist Träumen erlaubt und wir träumen halt von einer Medaille. Und der Traum kann Realität werden, wenn alles super läuft. Aber insgesamt wollen wir einfach Spaß haben und uns gut verkaufen.

Was macht denn den Heimvorteil aus? Wie stark profitiert ihr davon?

Das wird sich zeigen. Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit genutzt und dreimal in der Wilhelm-Leger-Halle trainiert. Das wird uns auf jeden Fall helfen, denn jeder Belag ist anders. Mir persönlich liegt der Belag, weil er nicht ganz so schnell ist. Zudem haben wir natürlich die größte Unterstützung von den Zuschauerrängen. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Wir werden sehen, was am Ende rauskommt.

Wer sind für dich die Favoriten auf den Titel?

Ich denke schon, dass die beiden Teams aus Niedersachsen, also Alhorn und Essel, die Topfavoriten sind. Aber auch Vaihingen/Enz als süddeutscher Meister hat Chancen, wie auch wir, denn mit Vaihingen sind wir auf Augenhöhe. Wir haben auf die süddeutsche Meisterschaft verzichtet, weil wir bei einem eventuellen Misserfolg bei der eigenen Heim-DM nicht hätten mitspielen dürfen. Aber Vaihingen haben wir schon öfter geschlagen.

Mit gerade mal 14 Jahren bist du die erfahrenste Spielerin im Team. Du bist auch die Schlagfrau. Wie siehst Du deine Rolle?

Da ich schon acht Jahre Faustball spiele und ziemlich ehrgeizig bin, denke ich schon, dass ich den anderen Spielerinnen helfen kann. Durch meinen Vater Peter und meine vier Jahre ältere Schwester Elena bin ich zum Faustball gekommen und das hat mich nicht mehr losgelassen. Das will ich auch auf und neben dem Platz vermitteln.

Deutsche Meisterschaften sind ja schon etwas für so junge Spielerinnen. Wie bereitet ihr euch mental auf dieses Turnier vor?

Wir reden sehr viel miteinander. Und wir haben einen sehr guten Teamgeist. Die Älteren unterstützen die ganz Jungen und pushen sie. Zudem haben wir mit Markus Hamberger auch einen Trainer, der sehr viel auf uns eingeht. Und das finde ich gerade gut am Mannschaftssport. Da kann man nur zusammen im Team Erfolg haben. Außerdem kann ich natürlich auch noch meinen Vater um Rat fragen, der die Mannschaft U18w trainiert und hin und wieder auch uns U14w mit unterstützt.

Warum ist Faustball der Sport Nummer eins für Dich.

Sport bedeutet für mich Freiheit. Da kann ich abschalten vom Alltag, von der Schule. Und Faustball lag auf der Hand, wenn es Vater und Schwester auch spielen. Zudem ist es eben ein toller Ballsport der viele Eigenschaften wie Schnelligkeit, Beweglichkeit, Taktik, Ballgewandheit aber auch Kraft (Angriff) und Reaktionsschnelligkeit in sich vereinigt. Das ist total vielseitig und immer wieder herausfordernd.

Rund 30 Kilometer von hier gibt es ein Bundesligaclub. Wann wirst Du nach Tannheim wechseln?

Das ist derzeit absolut kein Thema. Vorstellen kann ich es mir aber schon. Zunächst bleibe ich aber mal bei der TG und hoffe auf weitere Berufungen in den Landeskader und vielleicht auch irgendwann mal in die Nationalmannschaft. Vielleicht stellt sich die Frage dann mal wieder. Jetzt konzentriere ich mich aber auf mein Team.