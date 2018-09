Der Tod gehört zum Leben

Unter dem Titel „Von Grabliedern und Leichenreden“ wird Bernhard Bitterwolf am Mittwoch, 26. September, unter anderem Lieder von Michael von Jung zum Besten geben. Dazu liest Günter Vogel vom Dramatischen Verein Texte von Kurt Marti. Beginn ist um 19.30 Uhr im Alfons-Auer-Haus in Biberach, der Eintritt kostet acht Euro.

Um „Virtuelle Unsterblichkeit – Digitaler Nachlass“ geht es am Mittwoch, 10. Oktober, in der Volkshochschule Biberach. Inge Veil-Köberle wird um 19 Uhr (Raum 17) zum Thema Tod und Trauer in der virtuellen Welt referieren. Der Eintritt kostet acht Euro.

Einen Vortrag unter dem Titel „Humor hilft! Wie Humor uns in (Krisen-) und Abschiedssituationen unterstützen kann“ gibt Ludger Hoffkamp am Montag, 12. November, im Komödienhaus in Biberach. Er ist Klinikclown bei der Stiftung „Humor hilft heilen“ von Eckart von Hirschhausen. Der Eintritt kostet acht Euro.

Am Dienstag, 13. November, findet ein Workshop zum Thema „Leben mit einem lachenden und weinenden Auge – Humor als heilsame Haltung im Umgang mit Lebenskrisen“ im Alfons-Auer-Haus statt. Von 9 bis 12 Uhr leitet Ludger Hoffkamp den Workshop zum Thema Tod und Trauer. Anmeldungen bei der Kontaktstelle Trauer der Caritas unter Telefon 07351/182130 oder per E-Mail an dekanat.biberach@drs.de. Die Gebühr kostet 25 Euro.

Im kommenden Jahr geht es dann am Donnerstag, 4. April, mit den Pfarrern Birgit Schmogro und Paul Odoeme und der freien Trauerrednerin Monika Panzer um das Thema „In Würde Abschied nehmen – Christliche Rituale als Hilfe und Wegbegleitung für Menschen in Trauer“. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Martin. Der Eintritt ist frei.