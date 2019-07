Der TG-Spielmannszug feiert seinen 60. Geburtstag

Das Motto der Turngemeinde Biberach „Immer in Bewegung“ gilt seit nunmehr 60 Jahren auch für die Abteilung Spielmannszug. Gegründet 1959 von Kurt Epple und weiteren 15 jungen Männern, unterstützt der Verein Turner und Turnerinnen bei Galas und Gauturnfesten. Anfangs waren die Instrumente nur in männlicher Hand. Doch in den 60er-Jahren kam es zum Ausdruck, dass Mädchen großes Interesse an dieser Musik zeigten, womit auch die Veränderung begann.

Der TG Spielmannszug ist außer den Schlagwerken und dem großen Flötensatz auch noch mit Naturton-Fanfaren besetzt, mit denen die Auswahl an Stücken vielfältiger werde. Auch beim Schützenfest sei der Klang und die weißen Uniformen der Abteilung Spielmannszug nicht zu übersehen.

Für das alljährliche Schützenfest bereiten sich die Musiker mit zusätzlichen Marschproben und Übungen vor. Dieses Jahr soll der Spielmannszug am Schützenmontag von vielen weiteren ehemaligen Musikern unterstützt werden.

Feier zum 60-jährigen Bestehen

Bereits im Mai lud der Spielmannszug Familie, Freunde, Ehrengäste, den Vorstandsvorsitzenden, Verbandsvertreter und befreundete Spielmanns- und Fanfarenzüge zur Geburtstagsfeier ein. Dabei hatte sich der Spielmannszug selbst mit einem „Fasstrommel“-Workshop beschenkt.

Angeleitet von Ralf Baumgärtner aus Eppingen trommelten Musiker und die bewirtenden Feuerwehrleute aus Mettenberg in der Gemeindehalle. Das erprobte Stück wurde in den Geburtstags-T-Shirts, die speziell für das 60-jährige Bestehen entworfen wurden, vor geladenen Gästen präsentiert. Auch der Fanfarenzug Ummendorf spielte in voller Montur und Spielstärke ein Ständchen für die Abteilung.

Den musikalischen Abschluss machte dann der Spielmannszug. Die Musiker passierten die vergangenen sechs Jahrzente revue, in dem sie zeittypische Stücke zur Aufführung brachten. Für die Jahre 1959 bis 1969 erklang der „Preussens Gloria“, für 1969 bis 1979 wurde die Instrumentalbesetzung mit Naturtonfanfaren erweitert und seither spiele der Spielmannszug den Evergreen „Holstenhofer Hornmarsch“.

Neue Klänge und Rhythmen wie im Stück „The Good, the Bad and the Ugly“ seien seit 1989 zu hören. Aktuell versuche sich der Spielmannszug aber mit einer erweiterten Besetzung um andere Blasinstrumente, das sie an dem Stück „Let’s get it started“ erproben.