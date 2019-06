Der Tabellenletzte wird noch gesucht

Vor dem letzten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A II richtet sich der Fokus nur noch auf die Frage, wer Tabellenletzter wird. Der SV Sulmetingen II reist zum Saisonschluss zum SV Alberweiler. Die SGM Laupertshausen/Maselheim hat Heimrecht gegen den SV Schemmerhofen. Anstoß ist bei allen Spielen am Samstag, 8. Juni, um 16 Uhr.

Der vergangene Spieltag brachte Klarheit an der Tabellenspitze. Der über viele Monate hinweg andauernde und spannende Dreikampf zwischen der SGM Warthausen/Birkenhard, dem SV Burgrieden und dem SV Alberweiler wurde in der 93. Minute auf dem Warthauser Sportgelände geklärt. Wie so oft in der fast abgelaufenen Spielzeit sorgte ein Hauler-Tor dafür, dass die SGM auf die Butterseite fiel. Die SGM Warthausen/Birkenhard wurde Meister, der Trostpreis Relegationsspiel ging an den SV Burgrieden. Der Bezirksliga-Absteiger SV Alberweiler ging leer aus.

SGM und SVS II wollen drinbleiben

Der SV Sulmetingen II und die SGM Laupertshausen/Maselheim wollen nun nicht am kommenden Samstag gegen 18 Uhr die rote Laterne halten müssen. Der SV Sulmetingen II gewann sein Heimspiel gegen Äpfingen und konnte so nach Punkten zur SGM Laupertshausen/Maselheim aufschließen. Beide Mannschaften haben jetzt nicht nur die gleiche Punktzahl, sondern auch die gleiche Tordifferenz. Nur zwei geschossene Tore mehr von der SGM trennen die beiden Kontrahenten.

Der SV Sulmetingen II reist zum SV Alberweiler. Von der Papierform her ist dies ein ganz schweres Auswärtsspiel. Es stellt sich aber die Frage, wie deprimiert der Bezirksliga-Absteiger ist? Hat er diese für ihn so unglückliche Saison 2018/19 schon abgehakt? Diese Antwort kann nur der SVA am Samstag selbst geben.

Die SGM Laupertshausen/Maselheim verlor eine Minute vor Schluss noch beim FC Wacker Biberach. Jetzt soll es das Heimspiel gegen den SV Schemmerhofen noch richten. Es scheint im Vergleich zum SV Sulmetingen II die leichtere Aufgabe zu sein. Erstens hat die SGM Heimrecht und zweitens scheint der SVS die Zügel schon etwas schleifen zu lassen, wie das Remis gegen den TSV Wain aussagte. Trotzdem müsste Schemmerhofen als Sieger vom Platz gehen, denn der SVS hat mehr als doppelt so viele Punkte wie die SGM auf dem Konto.

Als Meister präsentiert sich die SGM Warthausen/Birkenhard noch beim TSV Wain. Eine Begegnung, die nur noch statistischen Wert hat. Auch im Spiel SV Burgrieden gegen die SG Mettenberg geht es nur noch um die Statistik. Der SVB wird vielleicht den einen oder anderen Spieler für das Relegationsspiel schonen.

Ein Derby findet noch beim SC Schönebürg statt. Bei diesem gastiert der SV Mietingen II. Die Gäste entledigten sich mit einem 4:0-Erfolg bei der SG Mettenberg aller Sorgen und können wie die Platzherren ganz entspannt dem Saisonabschluss entgegensehen. Auf dem Schemmerberger Sportgelände empfängt die SGM Altheim/Schemmerberg den FC Wacker Biberach. Die Abschlussfahrt der SF Bronnen geht zum SV Äpfingen. Beide Teams verloren am vergangenen Sonntag ihre Spiele.