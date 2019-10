Der SV Schemmerhofen steht wieder an der Tabellenspitze

Der SV Schemmerhofen hat in der Fußball-Kreisliga A II das Spitzenspiel 2:0 für sich entschieden und setzte sich wieder punktgleich mit der TSG Achstetten an die Tabellenspitze. Burgrieden gewann das Verfolgerduell gegen den SC Schönebürg. Alberweiler kam im Derby gegen Attenweiler/Oggelsbeuren nicht über ein Remis hinaus.

FC Wacker Biberach – SGM Laupertshausen/Maselheim 5:1 (1:1). Über weite Strecken war das Spiel ausgeglichen. Den Unterschied machten die letzten 20 Spielminuten, in denen den Gastgebern noch drei Tore gelangen. Wacker Biberach siegte verdient, allerdings fiel das Ergebnis zu hoch aus. Tore: 1:0 Ercan Tekin (3.), 1:1 Matthias Jörg (14. HE.), 2:1 Markus Maichle (52. FE), 3:1 Tim Scherff (72.), 4:1 David Mayer (82.), 5:1 Markus Maichle (84.). Res.: 2:2.

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren – SV Alberweiler 1:1 (0:0). In der ersten Halbzeit waren die Gäste besser und hatten auch ein Plus an Tormöglichkeiten. Im zweiten Durchgang legten die Gastgeber einen Zahn zu und kamen auch zu Möglichkeiten. Jedoch gingen zuerst die Gäste (62.) durch Matthias Hertenberger in Führung. Die SGM kam aber in der 84. Minute aufgrund der zweiten Halbzeit zum verdienten Ausgleich durch Jonas Weller (84.). Res.: Ausgefallen wegen Unbespielbarkeit des Platzes.

SV Mietingen II – SF Bronnen 3:0 (2:0). Nach einer zerfahrenen Anfangsphase kamen die Gastgeber besser ins Spiel und konnten mit einer 2:0-Führung in die Pause gehen. Nach dem Seitenwechsel hatte der SVM wieder die Nase vorn, doch danach war das Gästeteam mehrmals nahe am Torerfolg. Nach einer Gelb-Roten und Roten Karte (72., 75.) für Bronnen war die Partie zugunsten der Platzherren gelaufen. Tore: 1:0 Toni Zeitz (9.), 2:0 Daniel Bösch (33.), 3:0 Patrick Klaus (90.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für SFB-Spieler Tobias Glass (72.), Rote Karte für SFB-Spieler Marc Nilius (75.).

TSG Achstetten – SV Schemmerhofen 0:2 (0:0). In Achstetten gab es ein ausgeglichenes Spitzenspiel. Das große Handicap für die TSG Achstetten war die Rote Karte für Benjamin Speidel in der 35. Minute. Achstetten zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und versuchte nach Kräften, den Ausfall zu kompensieren. In der 53. Minute erzielte SVS-Spielertrainer Christian Sameisla das Führungstor. Nur drei Minuten später machte Kim-Joel Lück mit dem 2:0 den Sack endgültig zu.

SV Äpfingen – SG Mettenberg 1:5 (0:2). Durch individuelle Fehler sorgte die Heimelf für einen 0:3-Rückstand. Nach dem Anschlusstreffer keimte Hoffnung auf, aber am Ende sorgte Mettenberg für klare Verhältnisse. Tore: 0:1, 0:3 Florian Gauß (14., 46.), 0:2, 1:5 Tobias Guggenmoser (42., 78.), 1:3 Niklas Bailer (56.), 1:4 Simon Fischer (65.). Res.: 2:2.

TSV Wain – SG Altheim/Schemmerberg 2:4 (1:4). Nach der ersten Halbzeit war das Spiel entschieden. Die Gäste waren klar besser. Im zweiten Durchgang brachte die SG ihren Vorsprung über die Zeit. Tore: 0:1, 1:3, 1:4 Dominik Bareth (10., 19., 22.), 0:2 Daniel Missel (16.), 1:2 Markus Hoffart (17.), 2:4 Tobias Gross (55.). Res.: 1:5.

SV Burgrieden – SC Schönebürg 2:1 (1:1). Eine hektische Partie von zwei nahezu gleich starken Mannschaften sahen die Zuschauer in Orsenhausen. In der Anfangsphase war der SVB etwas besser, der SCS konnte sich aber nach zehn Minuten befreien. Den Unterschied machten zwei Foulelfmeter. Burgrieden konnte seinen verwandeln, Schönebürg scheiterte am Burgrieder Torhüter Maximilian Häfele (90.). Tore: 1:0 Maximilian Locherer (25.), 1:1 Dominik Häußler (32.), 2:1 Maximilian Locherer (67. FE). Res.: 6:0 .