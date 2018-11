Der SV Haslach übergibt die rote Laterne an den SV Erlenmoos

Spitzenreiter SV Mittelbuch ist in der Fußball-Kreisliga A nicht über ein Remis in Bellamont hinausgekommen. Die Derbys gingen an den SV Erolzheim und den SV Muttensweiler. Schlusslicht Haslach siegt in Unterschwarzach und übergibt die rote Laterne an den SV Erlenmoos.

SV Stafflangen – SV Muttensweiler 1:3 (1:0). In einem schlechten Kreisliga-A-Spiel waren die Gäste die aggressivere Mannschaft und agierten cleverer als der SV Stafflangen. Durch gut zu Ende gespielte Konter konnte der SVM am Ende die Punkte mitnehmen. Tore: 1:0 Kevin Hinz (32.), 1:1, 1:2 Patrick Ruß (47., 60.), 1:3 Sascha Hepp (68.). Res.: 3:4.

TSV Rot a. d. Rot – SV Dettingen II 0:0. Die Gastgeber waren über die gesamte Spielzeit die spielbestimmende Mannschaft. Das Gästeteam verteidigte jedoch mit Glück und Geschick. In der 85. Minute vergab der TSV durch einen Handelfmeter die große Chance zum Siegtreffer.

SV Erlenmoos – SV Winterstettenstadt 1:2 (1:1). In einem hart umkämpften Kreisliga-A-Spiel gingen die Gäste am Ende als glücklicher, aber nicht unverdienter Sieger vom Platz. Gegen Ende der Spielzeit zeichnete sich der Siegtreffer des SVW ab. Tore: 1:0 Eigentor (24.), 1:1, 1:2 Oliver Zeh (27., 87.). Res.: 0:1.

LJG Unterschwarzach – SV Haslach 1:3 (0:1). Die Gäste erwischten den besseren Start, aber nach dem Führungstor des SVH (12.) war die Begegnung ausgeglichen. Auch in der zweiten Halbzeit wurde die Partie auf Augenhöhe geführt, wobei der SV Haslach aus seinen Chancen Tore machte. Dies versäumte die LJG, deshalb geht auch der Gästeerfolg in Ordnung. Tore: 0:1 Daniel Rölle (12.), 0:2 Nico Föhr (50.), 0:3 Marius Pfeiffer (55.), 1:3 Joachim Welte (60./FE). Res.: 4:1.

SV Kirchdorf – SV Erolzheim 1:2 (0:2). Ein ausgeglichenes Derby sahen die Zuschauer in Kirchdorf, wobei der Gast aus Erolzheim das glücklichere Ende für sich hatte. Obwohl der Anschlusstreffer bereits zwei Minuten nach der Halbzeit fiel, schafften es die Gastgeber nicht, den eigentlich verdienten Ausgleichstreffer zu erzielen. Tore: 0:1, 0:2 Stefan Munteanu (37., 39.), 1:2 Marco Markovic (47.). Res.: 1:2.

SV Ochsenhausen II – BSC Berkheim 0:5 (0:3). Drei Tore innerhalb von fünf Minuten brachten den SVO frühzeitig auf die Verliererstraße. Der BSC nutzte seine Chancen konsequent und siegte auch in dieser Höhe verdient. Tore: 0:1, 0:3, 0:5 Markus Bufler (17., 21., 75.), 0:2 Eigentor (19.), 0:4 Tobias Sax (58.).

FC Bellamont – SV Mittelbuch 2:2 (1:1). Ein ausgeglichenes Spiel sahen die zahlreichen Zuschauer in Bellamont. Der FCB hätte die Partie nach dem 2:1 (55.) für sich entscheiden können, die Chancen dazu waren da. Stattdessen konnten die Gäste noch den Ausgleich erzielen und zumindest einen Punkt retten. Tore: 0:1 Bastian Maucher (35.), 1:1 Uwe Martin (40.), 2:1 Patrick Mohr (55.), 2:2 Roland Stamler (66.). Res.: 1:1.