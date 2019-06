Der SV Ellwangen sichert sich den Meistertitel

Der SV Ellwangen hat sich in der Fußball-Kreisliga B II durch einen 6:0-Sieg gegen die SF Sießen am vorletzten Spieltag die Meisterschaft gesichert. Nach dem Abstieg in der Saison 2014/15 spielt der SV Ellwangen nach der Sommerpause wieder in der Kreisliga A.

SV Ellwangen – SF Sießen 6:0 (2:0). Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse übernahm der SVE von Beginn an die Initiative und kam nach dem raschen Führungstreffer (4.) zu einem nie gefährdeten Dreier. Der Sieg war der würdige Auftakt zur anschließenden Titelfeier. Bezirksspielleiter Erich Lämmle überreichte nach dem Spiel SVE-Spielführer Benjamin Schelkle den Meisterwimpel. Tore: 1:0 Enas Mamudi (4.), 2:0 Sascha Wiest (37.), 3:0, 4:0 Eryk Müller (65./FE, 71.), 5:0 Felix Guler (78.), 6:0 Max Willburger (84.). Res.: 3:0.

SV Rissegg – SGM Attenweiler/Oggelsbeuren 1:6 (0:3). Die SGM wurde über die gesamte Spielzeit ihrer Favoritenrolle gerecht und war den Platzherren in allen Belangen überlegen. Erst als der Gast in den letzten 30 Minuten einen Gang herunterschaltete, erzielte der SVR noch den Ehrentreffer. Tore: 0:1, 0:3 Fabian Maurer (28., 42.), 0:2 Mario Wenger (38.), 0:4 Lukas Weller (55.), 0:5 Achim Traub (57.), 0:6 Benjamin Rebel (59.), 1:6 Mario Hartmann (72.). Res.: 0:6. Die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren sicherte sich bereits am 24. Spieltag vorzeitig die Meisterschaft der Reserven.

SGM Reinstetten /Hürbel – SV Fischbach 3:1 (2:1). Die SGM gab zumeist den Ton an, doch erst mit dem 3:1 durch den kurz davor als Feldspieler eingewechselten, an der Hand verletzten etatmäßigen Torwart Kevin Rau packte die Heimelf den vierten Sieg in Folge in trockene Tücher. Tore: 1:0 Kevin Schafitel (5.), 1:1 Dominik Müller (9.), 2:1 Nicolas Wiedmann (29.), 3:1 Kevin Rau (75.).

SGM Schemmerhofen/Ingerkingen – SF Schwendi II 2:0 (2:0). Ein Doppelpack von Marcel Link (13., 27.) entschied eine an Chancen und Höhepunkten arme Begegnung zugunsten der SGM. Res.: 3:0.

SV Baustetten II – TSV Hochdorf 4:0 (2:0). Der SVB II bestimmte über weite Strecken das Spiel, nur in der Anfangsphase der zweiten Hälfte konnte der Gast dagegenhalten, ohne jedoch ernsthaft torgefährlich zu werden. Tore: 1:0, 2:0 Nico Ruf (4., 33.), 3:0 Manuel Treder (82.), 4:0 Patrick Ksiazkiewicz (85.).

FV Rot – SV Orsenhausen. Wegen Spielermangels der Gäste abgesagt, 3:0-Wertung für den FV Rot.