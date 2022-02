Der Standort Biberach – fit für die Zukunft?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Diese und andere Fragen beleuchtete der Erste Bürgermeister der Stadt Biberach, Ralf Miller, in einem sehr interessanten Vortrag am Pestalozzi-Gymnasium Biberach (PG). Den Schülerinnen und Schülern der beiden Leistungsfächer Geographie und Wirtschaft wurde deutlich, dass die wirtschaftliche Entwicklung Biberachs im bundesweiten Vergleich überdurchschnittlich gut ist.Insbesondere der Bereich Biopharmaka (Biopharma Cluster South Germany) und die weiteren großen und kleinen Firmen trügen zum Wohlstand der Stadt und Region bei. So sei es laut Ralf Miller auch nicht verwunderlich, dass Biberach im nationalen Vergleich zu den Landkreisen mit der höchsten Wirtschaftskraft und Lebensqualität zählt. Anhand aktueller Zahlen und Daten stellte er ausgewählte Projekte wie zum Beispiel das sich im Bau befindliche Innovations- und Technologiezentrum ITZ Plus vor.

In einer anschließenden Gesprächsrunde beantwortete der Erste Bürgermeister der Stadt viele Fragen der Schülerinnen und Schüler. Ein Interessenschwerpunkt hierbei war die Situation des öffentlichen Nahverkehrs, der nach Meinung vieler Kursteilnehmer/-innen noch ausbaufähig sei. Eine der größten Herausforderungen für die Zukunft sieht Ralf Miller – abgesehen von der Sanierung des PGs – in der Vereinbarkeit von Klima- und Ressourcenschutz auf der einen, und Erhalt und Stärkung des attraktiven Wirtschaftsstandorts Biberach auf der anderen Seite.

Durch viele Beispiele aus der praktischen Arbeit eines Bürgermeisters wurde den Schülerinnen und Schülern deutlich, wie vielfältig und komplex die Aufgaben einer Stadtverwaltung sind. Insgesamt war es eine sehr kurzweilige Veranstaltung, die mit einem kräftigen Applaus für EBM Miller endete.