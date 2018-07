Der Schwarze Veri feiert mit mehr Platz

Im inzwischen brunnenlosen Spitalhof haben am Donnerstagabend Hunderte Besucher mit der Schwarz-Veri-Gruppe gefeiert. Auch zwischen Museum und dem Rathaus, wo die Gaukler ihre akrobatischen Figuren zeigten, war das Besuchergedränge groß.

„Der Brunnen im Spitalhof fehlt mir schon gewaltig“, sagt Schwarz-Veri-Darsteller Christopher Maier und grinst über ganze Gesicht. „Nein, im Ernst: Wir sind froh, dass wir im Hof jetzt mehr Platz haben.“ Im Schweiße ihres Räuber- und Soldatenangesichts hätten die Gruppenmitglieder eine Bühne aufgebaut, die nun einen besseren Blick auf das Historienspiel gewähre, das die Schwarz-Veri-Gruppe jedes Jahr aufführt. „Wir haben auch etwas mehr Platz für Zuschauer hinzugewonnen“, so Maier.

Trotz des größeren Platzangebots war das Gedränge am späten Abend groß. Hunderte Zuschauer wollten die Spielszenen mitverfolgen, in denen die Gruppe Episoden aus dem Leben des berühmt-berüchtigten Räuberhauptmanns nachspielt. Höhepunkt dabei ist natürlich immer die Schlussszene, in der der Schwarze Veri in seiner Gefängniszelle im Ehinger Tor vom Blitz erschlagen wird.

Das Schauspiel mit dem Titel „... was einem bleibt“ hat die Gruppe nun mehrere Jahre in fast unveränderter Form gezeigt. Im kommenden Jahr feiert die Schwarz-Veri Gruppe ihr 50-jähriges Bestehen. Dem fiebert die Räuberbande bereits entgegen. „Dazu planen wir auch mit einem neuen Stück“, sagt Christopher Maier. Das Fest selbst werde auch im kommenden Jahr im Spitalhof stattfinden. Pläne, es aus Gründen des Jubiläums auf den Marktplatz zu verlegen hätten sich aufgrund des enormen organisatorischen Aufwands wieder zerschlagen, so Maier.

Beeindruckend ist auch das, was die Gaukler vor dem alten Rathaus und zu später Stunde im Spitalhof zeigen. Hinter harmlosen Namen wie „Hand in Hand“, „Flieger“ oder „Dreieck“ verbergen sich akrobatische Figuren, die ein Höchstmaß an Körperbeherrschung, Kraft und Gelenkigkeit erfordern. Der Höhepunkt der Gaukelei sind die Feuerspucker, deren Flammen nicht nur die Nacht erhellen, sondern auch noch eine mehr als wohlige Wärme über eine große Entfernung ausstrahlen.