Der Schatz unterm Dach von St. Martin

Weitere Infos und die Kontodaten für Spenden gibt es unter www.simltaneum.de

Mit einer besonderen Aktion unterstützt Galerist Thomas Knoll aus Oberhöfen die Bauhütte Simultaneum. Der Kölner Künstler SAXA hat mit seiner ungewöhnlichen Malweise zwei Bildmotive (Kirche und Salzstadel) mit Biberach-Bezug geschaffen, die in limitierter Auflage verkauft werden, um die Sanierung der Stadtpfarrkirche St. Martin voranzubringen. Weitere Arbeiten des Künstlers sind bis zum 7. Februar 2021 in der Galerie Knoll.art zu sehen. Weitere Infos bei Thomas Knoll unter Telefon 0160/7081795 oder per E-Mail an

thomas.knoll@t-online.de