Seit einem halben Jahrhundert sind der frühere Kreisarchivar Kurt Diemer und seine Frau Erna miteinander verheiratet. Oberbürgermeister Norbert Zeidler besuchte das Ehepaar und überbrachte persönlich seine Glückwünsche.

An den Tag, an dem er seine Frau kennenlernte, kann sich Kurt Diemer auch nach über 50 Jahren noch genau erinnern: Es war der 21. Januar 1963, als er in Wien die Ausstellung „Kunstschätze aus Iran“ besuchte. Zwar hatte er die Ausstellung zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen, aber bereits den Katalog zur Ausstellung gekauft. Und so bot er einer jungen Frau an, sie durch die Ausstellung zu führen. „Man kann sagen, der Schah von Persien hat uns verkuppelt“, so Kurt Diemer.

Nach nur zwei Jahren war das junge Paar verlobt und im April 1968 folgte in Biberach die Hochzeit in der gerade fertig renovierten Stadtpfarrkirche. Seitdem steht Erna Diemer fest an der Seite ihres Mannes, der schon immer den großen Wunsch hatte, Archivar in seiner Heimatstadt Biberach zu werden. „Wir sind beide sehr dankbar, dass es insgesamt doch schöne Jahre in Friedenszeiten waren und wir uns auch heute noch so gut verstehen.“

Im Februar 1969 wurde Diemer erster hauptamtlicher Stadtarchivar und ein Jahr später Museumsleiter in Biberach. 1973 wechselte er ins Landratsamt, wo er das Kreisarchiv und das Museumsdorf Kürnbach aufbaute. Auch nach seiner Pensionierung im Jahr 2005 setzte er sich nicht zur Ruhe, sondern unterstützte weiterhin die Tätigkeit der Städtischen Archive sowie des Kreisarchivs, indem er wichtige Bestände inventarisiert, alte Chroniken transkribiert und regelmäßig zur Stadt- und Kreisgeschichte publiziert.

„Was Sie für Biberach getan haben und immer noch tun, ist beeindruckend und bleibt“, so Oberbürgermeister Zeidler. Für sein Engagement wurde Kurt Diemer bereits vielfach ausgezeichnet: 1991 erhielt er die Bürgerurkunde der Stadt Biberach, 1992 die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg, 2001 das Bundesverdienstkreuz, 2014 die Heimatmedaille des Landes Baden-Württemberg sowie die Ritterwürde des päpstlichen Silvesterordens.