Der SC Magdeburg und viele Jäger

Der Ausgang des internationalen Biberacher Osterturniers (Ibot) um den „Cup der Kreissparkasse“ scheint in diesem Jahr bei den männlichen A-Jugendhandballern so offen wie selten. Ein Grund ist die Absage des Titelverteidigers Füchse Berlin, der in diesem Jahr nach zwei Turniersiegen in Folge nicht beim Ibot teilnehmen wird. Der SC Magdeburg, sofern er in Bestbesetzung antreten wird, gilt als leichter Favorit, aber auch Frisch Auf Göppingen, dem TV Bittenfeld und dem VfL Potsdam werden gute Chancen auf den Platz ganz oben eingeräumt.

Bei Magdeburg stehen mit Torhüter Lukas Diedrich sowie Alexander Reimann und Yannick Danneberg gleich drei U19-Nationalspieler im Aufgebot. Schon allein deshalb hat der SCM alle Möglichkeiten. „Außenseiterchancen räume ich den weiteren Bundesligisten aus Günzburg, Schutterwald, Oftersheim/Schwetzingen, Jano Filder und JSG Echaz-Erms ein“, sagt Ibot-Pressesprecher Ronald Maier. Für Echaz-Erms ist mit Axel Goller auch ein U19-Nationalspieler im Kader.

Zugegeben eine lange Liste der potenziellen Kandidaten. Aber bei einem solchen Turnier über vier Tage gibt es auch gewisse Unwägbarkeiten, die man nicht genau einschätzen und vorhersehen kann. Dazu zählen Verletzungen und Krankheiten, die einen kurzfristigen Ausfall und damit eine Schwächung der jeweiligen Mannschaft bedeuten. Fakt ist in diesem Jahr, dass zwei Jugend-Bundesligavereine weniger am Start sind als im Vorjahr.

„Das muss aber kein Nachteil sein“, sagt Maier, denn so hätten auch die sogenannten Kleinen die Chance, ein bisschen mehr mitzureden als in der Vergangenheit. Den größten Coup landete dabei die MTG Wangen, die 2015 als Württembergligist im Finale den haushohen Favoriten aus Göppingen niederrang und für die bis dato größte Überraschung beim Ibot sorgte. Göppingen sollte das Eröffnungsspiel gegen Aue am Karfreitag genutzt haben, um sich für die weiteren Aufgaben im Turnier einzuspielen. Dann ist auch mit den Schwaben zu rechnen, deren letzter Turniersieg aus dem Jahr 2014 datiert.

Bei der weiblichen A-Jugend dürfte nach dem Finale am Ostermontag auch ein Bundesligist ganz oben stehen. Infrage kommen die Mannschaften aus Budenheim, Schutterwald und Nellingen. Auch bei den Mädchen sind vier Jugendnationalspielerinnen in Biberach am Start: Paulina Golla (Budenheim), Leonie Pattora (Bietigheim), Tamara Andreas vom TV Nellingen und von den „Tussies“ aus Metzingen Lena Schmidt.