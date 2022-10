Eine gelungene Präsentation zum georgischen Nationalepos „Der Recke im Tigerfell“ erlebten am Dienstagabend die Besucher im Museumsfoyer beim Vortrag von Gunther Dahinten, umrahmt vom Chor Tela aus Biberachs Partnerstadt Telawi.

Auf der einen Seite die erfrischende Art des Referenten, über Entstehungsgeschichte, Inhalt, Dichter und heutige Bedeutung des 1671 Strophen umfassenden Gedichts wohl dosiert zu berichten und Ausschnitte zu rezitieren. Auf der anderen Seite der polyphone Gesang des Chors, der die Zuhörer emotional stark berührte und dessen Vibrationen geradezu körperlich spürbar waren. Knapp zwei Stunden lang wurden die Besucher in den Bann von Vortrag und Gesang gezogen. Das Museumsfoyer und die bunten, detaillierten Bilder zu einzelnen Szenen der Dichtung trugen das ihre zum außerordentlichen Ambiente der Veranstaltung bei.

Der Recke ist eine verschachtelte Erzählung aus dem Mittelalter, die alles zu bieten hat: Liebe, Sehnsucht, Freundschaft, Treue, Edelmut, Heldentum, menschliche Stärken und Schwächen, Geheimnis und Magie – und ein Happy End. Der Stoff, aus dem Träume und große Epen sind – so Gunther Dahinten. Die Kostproben aus dem Gedicht zeigten auch, wie aufgeklärt fortschrittlich der Autor Schota Rustaveli war. Zitat: „Die Löwenjungen sind dem Löwen gleich, ob sie nun Löwin oder Löwe seien“.

Der Recke ist bei den Georgiern lebendig und gegenwärtig, sie sehen in ihm ein Spiegelbild ihrer Seele. So waren nach dem Vortrag nicht nur die einheimischen Besucher von der Präsentation sehr angetan. Pido Burdiashvili, ein Zuhörer aus Ikalto, dem Ort in der Nähe von Telawi, wo sich der Autor Rustaveli aufgehalten hatte, brachte seinen Dank und seine Verbundenheit zum Ausdruck, dass in der Partnerstadt Biberach dem georgischen Nationalepos eine solche Aufmerksamkeit geschenkt werde. Dem schlossen sich auch die zwölf Sängerinnen von „Tela“ unter Leitung von Khatuna Lipartashvili an und widmeten dem Referenten Gunther Dahinten mit „Suliko“ eine Zugabe.