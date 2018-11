Der Orden der Queen liegt jetzt im Museum

„Es war einer der Höhepunkte meiner Amtszeit als Biberacher Oberbürgermeister“, sagt Thomas Fettback über den 9. Mai 2005. Es war der Tag, als ihm die britische Königin Elizabeth II. den Verdienstorden „Order of the British Empire“ im Rang eines Officers (OBE) auf der Kanalinsel Guernsey verlieh. Geehrt wurde er für seine Bemühungen um die Versöhnung zwischen Biberach und der Kanalinsel, deren Bevölkerung während des Zweiten Weltkriegs zum Teil im Lager Lindele interniert war. Nun hat der frühere OB seinen Orden samt Urkunde der Queen dem Museum Biberach überlassen.

Als OBE befindet sich Fettback in durchaus illustrer Gesellschaft: Kylie Minogue, Olivia Newton-John, Stella McCartney, Tom Jones oder auch James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan – sie alle haben den Orden auch erhalten. Was letztlich bei Thomas Fettback dazu geführt hat, kann dieser nur vermuten. 2003 war er bereits auf Guernsey zu Gast und sollte am 9. Mai, dem Gedenktag der Befreiung der Insel von der deutschen Wehrmacht, eine Ansprache halten. „Weil mein Englisch nicht so gut ist, habe ich die Rede auf Deutsch gehalten und gesagt, dass auch ich als Nachkriegsgeborener sehr wohl eine Verantwortung für die Gräuel der NS-Zeit spüre, und mich entschuldigt“, erzählt er.

Trotzdem sei das Presseecho auf der Insel danach alles andere als gut gewesen. Der Bailiff (Verwalter und Oberhaupt der Insel) wurde kritisiert, wie er einen Deutschen zu diesem Anlass einladen und diesen auch noch auf Deutsch reden lassen konnte. „Das alles scheint wohl auch im Buckingham Palace angekommen zu sein“, sagt Fettback. Seine Vermutung ist, dass die Queen gegen eine zu dieser Zeit eher deutschfeindliche Presse im Land ein Zeichen setzen wollte. „Das kann ich aber natürlich nicht beweisen.“

2005 wurde er jedenfalls wieder zu den Befreiungsfeierlichkeiten nach Guernsey eingeladen, mit der Ankündigung, dass er den Orden OBE erhalten werde. „Nicht klar war mir aber bis zum Schluss, ob die Queen mir den Orden selbst verleihen würde“, sagt Fettback. Schließlich sei es der 60. Jahrestag des Kriegsendes gewesen und es gab parallel große Gedenkfeiern an anderen Orten. Die Feierlichkeiten in Guernsey begannen in einer großen Halle mit klassischer Musik. „Plötzlich hieß es, die Queen sei mit dem Hubschrauber gelandet, um dem deutschen Oberbürgermeister den Orden zu verleihen“, sagt Fettback. Bis heute erinnere er sich an das „wahnsinnige Raunen“, das durch die Halle gegangen sei. „Ich wusste nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen war.“

Am Ende der Feier sei er zur Queen nach vorne gebeten worden, um den Orden in Empfang zu nehmen. Obwohl ihm vorher zu verstehen gegeben worden sei, nur zu reden, wenn die Queen ihn etwas frage, habe er sich am Ende von sich aus bedankt und sich für das Unrecht, das von deutschem Boden ausgegangen sei, entschuldigt, so Fettback. „Als am Ende die ganze Halle applaudiert hat, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen.“

„Nie das Werk eines Einzelnen“

Die vergangenen Jahre hatte Fettback Orden und Urkunde bei sich zu Hause aufbewahrt. Für die aktuell im Museum laufende Ausstellung zum Lager Lindele habe Museumsleiter Frank Brunecker ihn gefragt, ob er beides ausleihen würde. Da habe er beschlossen, dass die Stadt beide Objekte auf Dauer haben könne. „Schließlich ist mir der Orden stellvertretend für die vielen Biberacher verliehen worden, die sich über Jahrzehnte ehrenamtlich für die Versöhnung eingesetzt haben. Das ist nie das Werk eines Einzelnen“, so Fettback. Diesen Gedanken finde er gerade in der heutigen Zeit wichtig, in der Populismus und Nationalismus um sich griffen.

Museumsleiter Brunecker bezeichnet es als Glücksfall, dass Orden und Urkunde im Museum bleiben dürfen. „Gerade Objekte, die so viel ausdrücken, wollen wir natürlich gerne hier im Haus haben.“ Nach Ende der Lager-Lindele-Ausstellung sollen Orden und Urkunde in der Dauerschau zur Biberacher Stadtgeschichte zu sehen sein.