Der Ochsenhauser Hof öffnet am 5. Juli wieder

Endlich ist es soweit: Der Ochsenhauser Hof öffnet wieder seine Pforten. Die Seniorenbegegnungsstätte in Biberach ist ab Montag, 5. Juli, wieder von Montag bis Freitag von 13.30 bis 17.30 Uhr für ihre Gäste geöffnet. Der Ochsenhauser Hof freut sich, alle Selbsthilfegruppen, Jahrgängerinnen und Jahrgänger und Kartenspielende wieder im Haus begrüßen zu können. Aufgrund der derzeitigen Corona-Lage ist die Besucheranzahl allerdings begrenzt.

Der Gitarrentreff beginnt am 12. Juli, die Strickerinnen am 7. Juli und die Aquarellmalerinnen und -malerhaben am 6. Juli den ersten Termin. Selbstverständlich wird es auch wieder jeden Freitag einen interessanten Vortrag geben. Alle Kurstermine sind auf der Website des Ochsenhauser Hofs eingestellt.

Noch nicht stattfinden dürfen vorerst die Mundharmonikagruppe und der Singkreis. Auch die Holzwerkstatt ist noch nicht geöffnet. Der Zutritt ist nur für vollständig geimpfte, genesene oder negativ getestete Menschen möglich und wird am Eingang von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ochsenhauser Hofs kontrolliert. Besucher müssen bis zum Tisch beziehungsweise Sitzplatz eine medizinische Maske oder einen Atemschutz tragen.

All das geht nur nach vorheriger Anmeldung, Reservierung und Angabe der Personenzahl.

Endlich kehrt ein Stück Normalität in das Leben zurück und die Mitarbeitenden des Ochsenhauser Hofs freuen sich auf alle Gäste.