Der Mittelbucher Schützenbulldog

Nachdem bekannt war, dass die Route des Schützenbusses geändert worden ist und Mittelbuch in diesem Jahr nicht mehr angefahren werden soll, mussten wir uns hier vor Ort etwas überlegen. Schnell war eine Lösung gefunden und eine Gruppe kreativer Mittelbucher hat innerhalb kürzester Zeit unseren Mittelbucher „Schützenbulldog“ hergerichtet! Ein Glück, dass es an Zusammenhalt und an Bulldogs hier in unserem Ort nicht fehlt! Die Gaudi war es alle Mal wert! Scheane Schütza!