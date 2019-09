Der Meister der Sprache

Die Wieland-Gesellschaft hat die Wieland-Tage der Darstellung und Interpretation der Sprachkunst von Christoph Martin Wieland gewidmet. Der erste Veranstaltung im Komödienhaus begann am Freitagabend mit dem Vortrag von Professor Dieter Martin aus Freiburg, Vorstandsmitglied der Biberacher Wieland-Stiftung: „Vers und Prosa in Wielands Shakespeare-Übersetzung.“

Der Literatur-Wissenschaftler eröffnete seinen Vortrag folgendermaßen: „Verse sind der Poesie wesentlich. Diese kurze Formel nehme ich als Ausgangspunkt, um das gewaltige Themenfeld über Wieland und seine Sprache in den Blick zu nehmen und mich auf den entscheidenden Aspekt seiner poetischen, dichterischen Sprache zu konzentrieren.“ Der Rezensent sprach über die Unterscheidungen und Entwicklungen von gebundener Rede und Verse als „Dichtung“ sowie auf Prosa als „Nicht-Dichtung“.

Plädoyer für die Versdichtung

Martin ging dann auf Wielands „Verse sind der Poesie wesentlich“ näher ein, sprach von der „Ars poetica“ des von Wieland verehrten Horaz. Und er zitiert Goethe, dass es „der Rhythmus und der Reim ist, wodurch die Poesie erst zur Poesie werde“ und Schiller, der den Romanschreiber als „Halbbruder“ des Dichters definierte. Die Meinung wurde auch anderweitig vielfach geteilt, obschon seit dem Barock Prosaromane beliebt waren, obschon Wieland „Don Sylvio“ und „Agathon“ in Prosa schrieb. Professor Martin zusammenfassend: „Wielands Aussage, dass Verse der Poesie wesentlich seien, sollten wir nicht als strikten Ausschluss aus dem Bereich der Dichtung lesen, wohl aber als Plädoyer für eine Versdichtung.“

Der Rezensent ging dann vertieft auf die Übersetzungen anderssprachiger Dichtungen ein. Der Regelfall war Prosa in Prosa wie Voltaires „Candide“ oder auch Verse in Verse wie Homers „Odysee“ und „Ilias“ durch Johann Heinrich Voß. Er referierte über die sehr unterschiedliche Metrik in unterschiedlichen Sprachen, ging dann auf „ungleiches Übersetzen“, also von Versen zu Prosa und umgekehrt sowie auf Mischformen ein. Beispielhaft wählte er auf den „Sommernachtstraum“ mit seinen jambischen Rhythmen, das einzige Shakespeare Werk, das Wieland in Verse übertragen hat, alle anderen 21 Übersetzungen in Prosa. Er demonstrierte diesen speziellen Sprachklang zu Beginn des Werkes, zeigte, wie sich der Vers dem natürlichen Sprachduktus nähern kann. Er sprach über die Normabweichungen wie Lieder als gereimte Kurzverse, wie die Prosa standesmäßig niederen Personals, wie gereimte strukturelle oder situative Sprechverse höherer Stände. Martin: „Man kann sagen, dass Shakespeare mit den unterschiedlichen Registern von Blankvers, Reimvers und Prosa vor allem kontrastive Wirkungen erzielte. Der Redner analysierte dann vertieft die Wielandschen Übersetzungen, untersuchte das „wie“ der Übertragung von Vers zu Vers.

Einige Sprecher interpretierten Textstellen zwischen Theseus, Hippolyta, Philostrat, Hermia, Helena und Lysander in schön klingendem originalen Englisch. Zwei junge Leute sprachen den deutschen Text.

Dieter Martin schloss: „Und deshalb gilt gerade für Wielands Übersetzung des Johannis Nacht - Traumes immer noch das Lob des im Loben sehr geizigen Lessing: „Was Wieland in seiner Shakespeare-Übersetzung gut gemacht hat, das wird schwerlich jemand besser machen.“ Die Jugend-Aktiv-Gruppen Funky Kidz und Die Improfessionellen, unter Leitung von Mabel Engler, boten schließlich eine Tanz- und Theaterperformance, inspiriert durch „Wielands glückliche Wörterfabrik“ (Lessing). Ein Rokoko-Wieland zeigte geschriebene Wortschöpfungen des Dichters, die Darsteller übersetzten dann Begriffe wie Sommerwolke, scharfzüngig, Maskengesellschaft und viele andere in expressive Körpersprache. Die Tänzer der Funky Kidz imponierten anschließend mit temperamentvoller rhythmisch akrobatischer Körperbeherrschung und mit disziplinierter wie hoch gespannte Lockerheit aller Bewegungsabläufe.

Die Harfenistin Mathilde Le Monnier eröffnete und beschloss den Abend feinklängig mit Kompositionen von John Thomas und Franz Anton Rosetti.