„Der Kontrabass“ feiert Premiere

Der Dramatische Verein Biberach bringt das Stück „Der Kontrabass“ auf die Bühne. Premiere feiert die Tragikomödie am Samstag, 20. Oktober, um 20 Uhr im Jazzkeller Biberach. Ein Kontrabassist (Gunther Dahinten), Mitte 60, ist verbeamtet und aussichtslos in die Mezzosopranistin Sarah verliebt.

Er hat als Orchestermusiker zwar eine gesicherte Existenz, kommt aber im Leben nicht so gut zurecht. Er hasst Wagner, unterschlägt aus Rache gerne mal ein paar Noten, findet Dirigenten überflüssig und kämpft mit Bier gegen den Staatsorchesterfrust. Gerne und ausführlich erklärt er sein Instrument, das hinten im Orchester Platz nehmen muss und offenbart so mehr und mehr den eigentlichen Grund seiner Misere.

„Der Kontrabass“ ist eine bühnenwirksame Selbstoffenbarung, geschrieben von Patrick Süßkind als Theatermonolog und mit reichen Facetten der Personenzeichnung. Dies ist ein Paradestück für Gunther Dahinten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Co-Regie führt Cornelia Sikora.

Weitere Termine sind Sonntag, 21. Oktober, 18 Uhr im Jazzkeller, am Samstag, 27. Oktober, 20 Uhr im Museum und am Sonntag, 28. Oktober, 18 Uhr im Museum. Karten kosten zwölf Euro, ermäßigt acht Euro. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Augenoptik Uli Herzog in Biberach und an der Abendkasse.