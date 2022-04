Das „Theater ohne Namen“ hat ein neues Stück im Programm

Er darf endlich zu seinem Flugversuch starten – Gustav Mesmer, genannt „Der Ikarus vom Lautertal“. Dem 1994 verstorbenen Tüftler und Flugapparatebauer aus Altshausen widmet das „Theater ohne Namen“ um seinen Leiter Peter Schmid sein neues Stück. Nach coronabedingter Wartezeit kommt es ab Donnerstag, 5. Mai, endlich auf die Bühne.

Seit vergangenem Herbst probt die Schauspieltruppe bereits an dem Stück, auch mehrere kurios anmutende Flugapparate sind zwischenzeitlich vom Biberacher Industriedesigner Jürgen „Sloggy“ Hinderhofer konstruiert und gebaut worden und sollen auf der Bühne zum Einsatz kommen.

Er wollte mit alten Fahrrädern fliegen

Erzählt wird die Geschichte von Gustav Mesmer. In Altshausen geboren, ging er als junger Bursche für sechs Jahre ins Kloster Beuron. Nachdem er in seiner Heimat 1928 einen Gottesdienst gestört hatte, kam er in die psychiatrische Heilanstalt nach Schussenried. Hinter deren Mauern träumte er vom „Fliegen wie die Vögel, um Gott nah zu sein“ und begann Zeichnungen und Skizzen von Flugapparaten anzufertigen. In einem Altersheim im Lautertal war es Mesmer ab Mitte der 1960er-Jahre endlich möglich, seine Flugapparate zu bauen, teilweise aus alten Fahrrädern oder aus Dingen, die andere bereits weggeschmissen hatten.

Peter Schmid hat das Stück, das aus heiteren und nachdenklichen Episoden aus Mesmers Leben besteht, selbst geschrieben. In der Rolle des alten Gustav Mesmer ist Gunther Dahinten zu sehen, der sich im Höhepunkt des Stücks auf einen spektakulären Flugversuch mit einem Fahrrad vorbereitet. Ob er damit tatsächlich vom Boden abhebt, wird sich zeigen. Eingebettet in die Handlung sind auch mehrere Gesangseinlagen und Lieder, zu denen Peter Zoufal und Albert Bücheler wieder in gewohnter Weise die Live-Musik beisteuern.

Aufführungen sind

in Füramoos im Gasthof Rössle:

am 5. und 6. Mai, jeweils 20 Uhr; am 8. Mai, 19.30 Uhr; am 25. und 25. Juni, jeweils um 20 Uhr;

in Biberach, alte Stadtbierhalle:

am 26. Juni, 19.30 Uhr; am 9. Juli, 19.30 Uhr;

in Bad Schussenried, ZfP:

am 8. Juli, 19.30 Uhr;

in Riedlingen, Lichtspielhaus:

am 10. Juli, 19.30 Uhr.

Tickets (12,50 Euro) für die Aufführungen in Füramoos und Biberach gibt es beim Kartenservice im Rathaus Biberach oder im Internet unter kulturkalender-biberach.de