Geplantes Gebäude für Tagespflege wird deutlich teurer

11,3 Millionen Euro hätte der Neubau von „Haus 2“ auf dem Hospitalquartier laut Schätzung vom Oktober 2021 kosten sollen. Jetzt ist klar: Das Gebäude, in dem eine Tagespflege, eine Pflege-WG sowie Wohnungen für betreutes Wohnen untergebracht werden sollen, wird für die Hospitalstiftung als Bauherrin deutlich teurer. Um die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu verbessern, greift der Hospitalrat nun zu einem ungewöhnlichen Schritt.

Das Gebäude in Stahlbeton-Holz-Hybridbauweise, das an die Stelle des bisherigen „Haus 2“ treten soll, ist das nächste ambitionierte Bauprojekt auf dem Hospitalquartier (Bürgerheim). Mit einer Pflege-WG gibt es ein neues Angebot im Pflegebereich, auch für die betreuten Zwei- und Drei-Zimmer-Appartments gibt es in Biberach eine Nachfrage. Im November 2021 waren die Pläne für das Gebäude samt Kostenschätzung im Hospitalrat vorgestellt worden. „Inzwischen ist die Welt eine andere“, sagte Hospitalverwalter Ralf Miller in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Sowohl die Folgen der Pandemie als auch der Ukrainekrieg wirken sich negativ auf das Projekt aus. „Bauen macht keinen Spaß mehr“, so Miller.

Schadstoffe im Boden

Neben Liefer- und Materialengpässen machen auch die Kosten Probleme. So musste das mit dem Energiestandard KfW 55 geplante Gebäude auf den Standard KfW 40 umgeplant werden, weil der Bund nur noch diesen Standard bezuschusst. Das verursachte Mehrkosten von fast 200000 Euro. Außerdem werden Gründung samt Keller des neuen „Haus 2“ aufwendiger, weil unter anderem kontaminiertes Erdreich entsorgt werden muss. Bei den Sanierungen des aus den 1920er-Jahren stammenden, alten Gebäudes seien im Lauf der Jahrzehnte Schadstoffe ins Erdreich gelangt, so Miller. Rund 540000 Euro Mehrkosten kommen dadurch zustande. Die Baukosten liegen aktuell deshalb bei rund 12,5 Millionen Euro.

Um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen, hat der Hospitalrat nun einem ungewöhnlichen Schritt zugestimmt: Zu den bisher geplanten drei Obergeschossen soll ein viertes hinzukommen, das fünf betreute Zwei-Zimmer-Appartments und ein Drei-Zimmer-Appartment enthält. Dies auch deshalb, weil weitere Einsparungen nicht möglich sind - auf den Keller kann nicht verzichtet werden. Er ist für den reibungslosen Betrieb des Gebäudes notwendig.

50 statt 40 Jahre Abschreibung

Planerisch sei die Aufstockung kein Problem, so Miller. Aktuell bedeute dies weitere Baukosten von 1,7 Millionen Euro, so dass das Projekt aktuell 14,2 Millionen Euro kostet. Gehen die Baukostensteigerungen jedoch so weiter wie zuletzt, könnte sich das Ganze auf 16,48 Millionen Euro summieren. Um einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten, ist eine Abschreibung auf 50 Jahre statt der geplanten 40 Jahre notwendig. Dies wirke sich auch positiv auf die späteren Mietpreise aus, sagte Miller.

Der Abriss des alten „Haus 2“ ist ab Oktober geplant, der Neubau soll direkt im Anschluss beginnen. „Wir werden aber den Markt und die Baukostenentwicklung genau beobachten“, kündigte der Hospitalverwalter an. Es sei möglich, das Ausschreiben der Hochbauarbeiten zeitlich nach hinten zu verschieben.

Suche nach Pflegekräften beginnen

Der Hospitalrat trug dieses Vorgehen einstimmig mit. Die Lösung mit einem zusätzlichen Stockwerk sein nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern auch funktionell“, sagte Petra Romer-Aschenbrenner (CDU). Auch aufgrund der hohen Nachfrage nach Seniorenwohnungen sei das Aufstocken plausibel, meinte Manfred Wilhelm (Grüne). Und Claudia Reisch (Freie Wähler) regte sogar an, über den Bau von gleich zwei zusätzlichen Stockwerken nachzudenken.

„Die einzige Kritik, die wir anbringen müssen ist die Frage, warum wir nicht gleich auf die Idee mit der Aufstockung gekommen sind“, so Rudolf Metzger (SPD). „Der Entwurf verträgt es und es sieht auch noch besser aus.“ Das zusätzliche Geschoss sei sinnvoll, sagte Hildegard Ostermeyer (FDP). Es gebe ein lange Warteliste für das Wohnen auf dem Hospitalquartier. Zugleich sei es wichtig, sich rechtzeitig auf die Suche nach den notwendigen Pflegekräften zu machen.