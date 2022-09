Der Holzschnitzer Michael Zeynsler und sein Werk

Für die Mitglieder der Gesellschaft für Heimatpflege und die Mitglieder des Förderkreises Museum Biberach findet am Dienstag, 20. September, 18 Uhr, im Museum um 18 Uhr eine Veranstaltung statt, die sich mit dem GfH-Förderprojekt „Michael Zeynsler – Eine Biberacher Bildschnitzer-Werkstatt zwischen 1515 und 1541“ befasst. Weitere Gäste sind willkommen, Nichtmitglieder zahlen einen Eintritt in Höhe von vier Euro. In der Kunstwelt werde schon lange leidenschaftlich um die Frage diskutiert, wer hinter dem Meister der berühmten Biberacher Sippe, zu finden im Dominikaner-Museum Rottweil, steckt, heißt es in der Pressemitteilung. Die Restauratorin Evamaria Popp, viele Jahre im Ulmer Stadtmuseum beschäftigt, klärt anhand von Werksuntersuchungen die Gemeinsamkeiten bislang noch nicht zugeordneter Figuren. Es handelt sich dabei um Werke aus Bad Schussenried, Reinstetten, Mittelbiberach und Winterstettendorf. Im Hintergrund steht die Frage, ob Zeynsler tatsächlich identisch mit dem Meister der Biberacher Sippe ist und ob dieser Zeynsler in der Reichsstadt Biberach eine große stilbildende Werkstatt geführt hat.