Der Heilige Martinus bewegt Familien

Im Rahmen des Samstagspilgerns hat das Dekanat Biberach am Wochenende vom 8. Juli erstmals zu einer Familienpilgerung auf dem Martinusweg eingeladen. Dekanatsreferent Robert Gerner führte gemeinsam mit dem Rottenburger PilgerführerRolf Seeger die sechs teilnehmenden Familien auf dem neun Kilometer langen, kind- und kinderwagengerechten Weg durch die Illertal Landschaft. Startpunkt war Berkheim. Am frühen Vormittag machte sich die Gruppe gemäß Pilgertradition mit Kreuz und Fahne auf den Weg zum Kloster Bonlanden.

„An mehreren Wegstationen hörten die Pilgernden Impulse, die sowohl den Erwachsenen Inspiration übermittelten und gleichzeitig auch für Kinder verständlich zum Nachdenken anregten“, so Robert Gerner. Rolf Seeger erzählte unterwegs Mutmachgeschichten aus dem Leben des Namenspatrons des Weges, dem Heiligen Martinus von Tours. „Wir hörten Anekdoten aus seinem Leben, in denen der Heilige Martin selbst Mut zum Weitermachen benötigte und so zum Vorbild werden soll in unserer aktuell herausfordernden Zeit“, so Gerner.

Eltern und Kinder konnten im Anschluss den Kernaussagen der vorgetragenen Geschichten mittels erlebnispädagogischer Übungen nachspüren. Robert Gerner, der auch über erlebnispädagogische Kenntnisse verfügt, leitete an. „Auf heitere Weise, aber nicht allzu leicht“, sagt er, erschließe sich das Thema der Pilgerung, im Unterschied zu Erwachsenenpilgerungen, in denen ausschließlich spirituelle Impulse und das Ruhefinden in der Natur im Vordergrund stehen, den Kindern in Gemeinschaft mit ihren Eltern. Dies seien neue Erfahrungswerte für Gemeinschaftlichkeit in Familien, so Gerner.

In Bonlanden packte jeder sein mitgebrachtes Vesper aus. Denn auch das gemeinsame Picknick trage beim Familienpilgern als Gemeinschaftsaktivität ganz besonderen Stellenwert, ebenso wie der dort abgeholte Pilgerstempel als Nachweis für ein familiär gemeinschaftlich erreichtes Ziel. Am Pilgerziel selbst, in Erolzheim, stand zur Stärkung Kaffee und Zopf für die Familien bereit. „Vor dem gemeinsamen Gottesdienst bildeten wir eine sogenannte menschliche Brücke“, so Gerner. Diese führe sinnbildlich vom Menschen direkt zu Gott und zeige, wie mit Mut und Vertrauen Gemeinschaft durch gegenseitige Unterstützung bewirkt werden könne. „Wie beim Heiligen Martinus selbst“, so Gerner.