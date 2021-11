Der Handwerker, der ein Künstler war

Eberhard Emminger (1808–1885) gilt aus einer der bedeutendsten Lithografen Süddeutschlands. Hunderte seiner Werke, vor allem Landschaften und Stadtansichten, befinden sich im Museum Biberach. Uwe Degreif, früherer stellvertretender Leiter des Museums, hat diese und weitere Emminger-Werke in akribischer Arbeit katalogisiert. Herausgekommen ist ein großformatiger, rund 350 starker, reich bebilderter Band, finanziert von der Gesellschaft für Heimatpflege und vom Museum Biberach.

535 von Emmingers Werken hat Degreif katalogisiert und für das Buch fotografieren lassen. „Mein Anspruch war, alle von Emminger geschaffenen Lithografien und Zeichnungen darin zu verzeichnen“, sagt er. Nach Abschluss des Buchs seien aber bereits bislang unbekannte Werke aufgetaucht, „ und ich gehe davon aus, dass noch weitere folgen werden“, so der Biberacher Kunsthistoriker. Dennoch bietet Degreifs Werk einen kompletteren Überblick über Emmingers Schaffen als das bisherige Standardwerk zu diesem Thema aus dem Jahr 1986.

Künstlerische Begabung wurde gefördert

Enthalten ist im neuen Buch auch eine Biografie Emmingers, zusammengestellt von Sylvia Eith-Lohmann. Diese Arbeit gestaltete sich als einigermaßen schwierig, weil es von Emminger keine Briefe oder Tagebücher gebe, so die Diplom-Archivarin. Anhand von Aufsätzen von Zeitgenossen und Archivunterlagen, lasse sich Emmingers Werdegang aber nachvollziehen.

Der nicht aus wohlhabenden Verhältnissen stammende Eberhard Emminger erhält Zeichenunterricht beim Biberacher Maler Johann Baptist Pflug. Bezahlt wird dieser Unterricht aber nicht von den Eltern, sondern vom Stiftungsrat, der die künstlerische Begabung des Kinds finanziell fördert.

Rege Reisetätigkeit

Pflug macht ab 1821 eine Ausbildung zum Kupferstecher beim Kunstverleger Ebner in Stuttgart, obwohl er eigentlich lieber Maler geworden wäre. Zu einem Studium an der Kunstschule in Stuttgart kommt es nicht. Emminger ist in seiner Lehrzeit hauptsächlich mit dem Zeichnen und Kolorieren von Städtebildern beschäftigt. Das Lithografieren (Steindruck), eine im 19. Jahrhundert populäre Druckform, bringt er sich der begabte und fleißige junge Mann selbst bei.

Schon bald folgen erste Aufträge von Verlagen, verbunden mit einer regen Reisetätigkeit. So zeichnet und lithografiert er Bodenseeansichten, Ansichten württembergischer Oberamtsstädte oder Ansichten aus dem Allgäu oder des Rheins für sogenannte Alben, den Vorläufern heutiger Reiseführer.

Starke Zuneigung zur Natur

Emminger interessiere sich dabei besonders für den mittleren Bereich seiner Motive, den er ganz exakt darstelle, so Degreif. Trotz dieser scheinbaren Exaktheit zeichne Emminger aber nicht fotografisch. „Er fügt mitunter Dinge hinzu oder lässt andere weg, auch Vorder- und Hintergrund seiner Motive gestalte er „frei Schnauze“, so Degreif. Menschen sind in diesen Ansichten nur Staffage, die er in Tätigkeit und Garderobe der Umgebung (Stadt/Land) anpasst.

Obwohl Emminger eine starke Zuneigung zur Natur hat, verschließt er sich auch dem technischen Fortschritt nicht. So rückte er auch Dampfzüge, Eisenbahnbrücken, Tunnels oder Schiffe in den Vordergrund seiner Werke. Neben seine zahlreichen Reisen durch Süddeutschland, auf denen er seine Motive selbst zeichnete und sie in mühevoller Arbeit in einer Werkstatt später spiegelverkehrt auf den Lithografiestein übertrug, fertigte er Lithografien auch anhand von Vorlagen anderer Künstler an, beispielsweise zum Russlandfeldzug 1812, aber auch Ansichten des Heiligen Lands und aus Afrika. „Emminger selbst war dort nie“, so Degreif.

Private Schicksalsschläge

Privat bleiben ihm Schicksalsschläge nicht erspart: Emminger erste Frau stirbt mit nur 56 Jahren in München, wohin die Familie aufgrund der besseren Auftragsmöglichkeiten gezogen war, auch zehn der 13 Kinder erleben das Erwachsenenalter nicht und sterben bereits kurz nach der Geburt. Auch wenn Eberhard Emminger bereits bald von seiner Kunst leben konnte und keine Schulden hinterließ, habe die Familie „wohl immer wieder finanziell zu kämpfen gehabt“, so Degreif. „Emminger hatte nie ein eigenes Haus, sondern immer zur Miete gewohnt.“

An diesem wirtschaftlichen Aspekt macht Degreif auch fest, dass sich Emminger selbst vermutlich eher als Handwerker, denn als Künstler bezeichnet hätte. „Er hat nie aus eigener Inspiration heraus gearbeitet, hinter jedem Werk stand immer ein Auftrag. Auch wenn wir heute sagen, seine Handschrift ist so exzellent, dass wir ihm den Status eines Künstlers einräumen“, so Degreif. Hinzu komme auch, dass er Skizzen, Zeichnungen und Lithografien nie signiert habe, wie man es von vielen großen Künstlern kenne.