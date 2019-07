Der Gigelberg wird zur Zeitmaschine

Der Gigelberg hat sich am Schützendienstag in eine Zeitmaschine verwandelt. Darsteller aus verschiedenen Epochen stellten beim Lagerleben auf dem Schützenfest ihre historischen Gewänder und Ausrüstungen zur Schau und boten den Besuchern allerlei Unterhaltsames.

Das Lagerleben gehört schon seit Jahrzehnten zum Schützenfest. Nach dem Historischen Zug am Morgen, ziehen die Gruppen auf den Gigelberg und beziehen dort ihre jeweiligen Lager. Von Scharwächtern über Bauerntanzgruppe über den Baltringer Haufen, bis hin zu Stadtsoldaten ist alles dabei. „Es sind Vertreter aus verschiedenen Epochen zu sehen. Es gibt hier keine ganz genaue historische Reihenfolge“, sagt Schützendirektor Axel Wille, Chef des gesamten Lagers.

Trotz der zeitlichen Sprünge in den einzelnen Abschnitten, wirkt jede Gruppe durch ihre Kleidung und ihre Ausrüstung sehr authentisch. „Die Teilnehmer legen sehr viel Wert auf akurate historische Kostüme“, sagt Wille. Neben den Darstellern sind beim Lagerleben außerdem mehr als 150 Pferde zu bestaunen. „Der gemeinsame Abritt ist immer eine Besonderheit“, sagt Wille und verweist auf den Abzug vom Lagerleben, bei dem alle Reiter gemeinsam auf ihren Rössern den Gigelberg verlassen.

Ein besonderer Höhepunkt des Lagerlebens sind die Gaukler mit ihren Kunststücken. „Wir zeigen den Leuten hier Akrobatik und Gaukelei“, sagt Jürgen Rudischhauser, Chef der Biberacher Gaukler. Die Gruppe erzählte den zahlreichen Zuschauern eine Geschichte über die Abenteuer der mittelalterlichen Gaukler und untermalte diese mit akrobatischen Vorführungen. Im gleichen Abschnitt wie die Gaukler sind die schwedischen Soldaten. „Während des Dreißigjährigen Kriegs begleiteten die Gaukler die Schweden“, erklärt Rudischhauser. Der Schwedenhaufen des Wieland-Gymnasiums ist eine der ältesten Gruppen, die am Historischen Festzug teilnimmt und existiert schon seit 1939.

Vorsicht vor den Räubern

Auch die Räuberbande um den berühmten Schwarz-Vere ist traditionell auf dem Schützenfest vertreten. Die Gruppe unterhält die Besucher mit verschiedenen Musikstücken und Tänzen. „Wie versteigern hier auch unser Raubgut“, sagt Christopher Maier, Darsteller des oberschwäbischen Räuberhauptmanns.

Doch zu nahe sollte man den Gaunern nicht kommen. Wer zu neugierig ist und sich über den Absperrzaun begibt, gilt als Eindringling und wird sofort in einen Waschzuber oder einen Trog voll kalten Wassers getaucht. Zu allem Überfluss werden die Eindringlinge noch gefedert. „Der eine oder andere, der sich zu weit vorwagt, landet schon mal im Trog. Das ist unter Biberachern normalweise aber schon bekannt“, scherzt Christopher Maier. Diese Aktionen sorgen bei allen Beteiligten und Zuschauern für Gelächter, nur der Betroffene wünscht sich meistens, er wäre lieber draußen geblieben – zwei SZ-Kollegen kamen am Dienstag auch in den Genuss eines Vollbads.

„Was für andere der Bürgermeister ist, ist in Biberach der Schwarze Vere. Es ist eine Ehre für mich, ihn zu spielen“, sagt Maier. Seit 2016 verkörpert er schon Xaver Hohenleiter, wie der Schwarz-Vere mit bürgerlichem Namen hieß. „Dass er ein Verbrecher war, ist uns natürlich bewusst, aber wir sind eine Unterhaltungsgruppe und beim Schützenfest ist eine romatische Verklärung des Schwarzen Vere auch mal erlaubt“, sagt Maier, betont aber, dass man die Taten der Räuber nicht verharmlosen wolle. Der Höhepunkt der Gruppe ist das Schwarz-Vere-Fest am Donnerstag, bei dem unter anderem das spektakuläre Ableben des Räuberhauptmanns durch einen Blitz nachgestellt wird. Ereignet hat sich das übrigens am kommenden Samstag vor 200 Jahren.