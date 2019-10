Der FV Biberach ist gut in Schuss

Der FV Biberach hat in der Fußball-Landesliga auf eigenem Platz mit 4:0 gegen den Tabellenvierten FC Mengen gewonnen. Der FVB baute seine Serie damit aus und holte aus den letzten fünf Partien vier Siege und ein Remis. Fabian Scheffold war beim auch in der Höhe verdienten Erfolg an drei der vier Treffer maßgeblich beteiligt.

In der abschließenden Spielanalyse waren sich beide Trainer über den Knackpunkt der Partie schnell einig. „ Natürlich war das 1:0 fast mit dem Pausenpfiff ideal für uns. Nach der Pause hat es meine Mannschaft aber dann beinahe perfekt gemacht“, stellte Florian Treske vom FV Biberach fest. „Wir sind in der ersten Hälfte gut gestanden, beim Elfmeter hatten wir aber eigentlich schon geklärt, sagte FCM-Trainer Herbert Küchler. „Leider konnten wir zuvor die eine oder andere gute Chance nicht nutzen.“ Gemeint haben dürfte er insbesondere die Situation in der zehnten Minute: Nach einem unnötigen Ballverlust tauchte Patrick Klotz allein vor Florian Fritzenschaf auf, der aufmerksame FVB-Keeper war jedoch auf dem Posten. In der Folgezeit hatten die Gastgeber mehr Spielanteile, Gefahr entstand für die Gäste aber zunächst nur bei Standards. Jonathan Hummler stieg bei Eckbällen und Freistößen bis zur Pause gleich drei Mal höher als die Gästeabwehr, setzte die Kugel aber genau so oft auch über den Kasten. Die Gäste überbrückten bei ihren Angriffen das Mittelfeld schnell, außer einer Direktabnahme von David Bachhofer (30.) sprang aber nicht wirklich viel heraus. Schüsse von Hummler und Florian Treske versandeten in der Gästeabwehr, bei der letzten Aktion in Halbzeit eins wurde Fabian Scheffold im Strafraum gelegt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Vorbereiter Andreas Wonschick (45. +1) eiskalt zum 1:0.

Drei Tore und zahlreiche Chancen

Für die Gastgeber war dieser Treffer dann gleichzeitig auch der Dosenöffner zu einem dann sauber herausgespielten Sieg. Gästekeeper Dominic Merk konnte gleich nach der Pause einen Freistoß von Johannes Fuchs (48.) über den Querbalken lenken, nach einer Kopfballverlängerung von Hummler jagte Wonschick (52.) die Kugel aus 16 Metern an den Pfosten. Der fünf Minuten zuvor eingewechselte Raphael Geiger setzte sich dann am linken Flügel gut durch, nach einem verunglückten FCM-Abwehrversuch bugsierte Fabian Scheffold (57.) schließlich das Leder zum 2:0 über die Linie. „Raphael Geiger hat vorn dann nochmals neuen Schwung gebracht, das hat uns gut getan“, sagte Treske später. Fritzenschaf fischte zwei Minuten später einen Kopfball von Josip Tutic aus der Ecke, auf der Gegenseite hatten Robin Biesinger mit einem Lattentreffer sowie Wonschick und Fuchs weitere Möglichkeiten die Partie vorzeitig zu entscheiden. Das erledigte dann Raphael Geiger (76.), der einen präzisen Pass von Biesinger in die Schnittstelle der FCM-Abwehr sauber zum 3:0 abschloss. In der verbleibenden Spielzeit arbeitete und kombinierte sich der FVB weitere torreife Szenen heraus. Den Schlusspunkt setzte dann schließlich wiederum Fabian Scheffold (90.), der einen Kopfball von Treske aus einem Meter über die Linie drückte.

Im Hinblick auf die anstehende Aufgabe gegen Tabellenführer Friedrichshafen sagte Treschke: „ Mal sehen was dabei herauskommt. Wir sind jedenfalls derzeit eine starke Einheit und offenbar nicht so leicht zu schlagen. Danach haben wir eine ganze Reihe von Heimspielen, da wollen wir das dann ebenfalls unter Beweis stellen.“ Sein Gegenüber Herbert Küchler stellte den klaren und verdienten Sieg des FVB nicht infrage: „Aufgrund des Spielverlaufs in der zweiten Halbzeit geht das vollkommen in Ordnung. Wir bewegen uns personell etwas auf dünnem Eis, ich reiße heute aber niemandem den Kopf herunter. Jetzt gilt es die Wunden zu lecken bis zum schweren Spiel gegen den SV Mietingen.“