Der FV Biberach II ist praktisch Meister

Dem FV Biberach II ist die Meisterschaft wohl nicht mehr zu nehmen. Der souveräne Tabellenführer hat das Derby beim TSV Ummendorf II mit 4:2 für sich entschieden, hat neun Punkte Vorsprung und ein deutlich besseres Torverhältnis als der in Ringschnait ebenfalls erfolgreiche Tabellenzweite VfB Gutenzell II.

SV Steinhausen II – SV Baltringen II 3:1 (1:0). Die an diesem Tag besseren Gastgeber feierten den zweiten Sieg in Serie und übergaben gleichzeitig den vorletzten Platz an die Baltringer Gäste. Tore: 1:0 Dominik Wahl (1.), 2:0 Luis Scheffold (51.), 3:0 Max Reber (60.), 3:1 Stefan Heilborn (85.).

TSV Ummendorf II – FV Biberach II 2:4 (0:1). Der kommende Meister bot beim Lokalderby in Ummendorf einen überzeugenden und souveränen Auftritt. Einzige Wermutstropfen waren zwei Gegentore und der dritte verschossene Elfmeter innerhalb einer Woche. Tore: 0:1 Edis Göle (13.), 0:2, 0:3 Denis Hoxha (55., 67.), 1:3 Vinzent Köberle (76.), 1:4 Sakko Mamady (86.), Valentin Koch (89.).

SV Ringschnait II – VfB Gutenzell II 0:2 (0:0). Die Heimelf hielt die Partie bis zur Pause völlig offen, nach dem Wechsel setzte sich der Tabellenzweite aber dann doch entscheidend und verdient durch. Tore: 0:1 Haben Teklmariam (58.), 0:2 Roland Wild (74.).