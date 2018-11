Der FV Biberach darf von mehr träumen

Der FV Biberach spielt in der der Fußball-Landesliga eine gute Rolle, eine sehr gute sogar. Nach dem Ende der Hinrunde steht der Aufsteiger auf Platz zwei. Nur einmal – zu Hause gegen den SV Kehlen – verlor das Team von Trainer Dietmar Hatzing. Die Chancen, zumindest im Mai kommenden Jahres mal wieder an das Tor zur Verbandsliga zu klopfen, stehen aktuell nicht schlecht. Der FV Biberach steht auf dem zweiten Platz und hat diese Platzierung auch beim Spitzenspiel am vergangenen Samstag in Berg untermauert.

Einen Punkt zu holen im Rafi-Stadion ist in dieser Saison noch keiner Mannschaft gelungen. Der TSV Berg hatte bis zum Gastspiel des FV Biberach mehr oder minder alle Gegner mit einer Packung nach Hause geschickt. Auch wenn es nach neun Minuten wieder danach aussah, als Jannik Wanner sehr früh im Spiel zur Führung der Gastgeber traf. Ein Schuss von der Strafraumkante, der Bergs Trainer Oliver Ofentausek verzückte und kurz zum Tanzen brachte an der Seitenlinie. Seine Mannschaft hatte bis dahin schon sehr viel Zug nach vorn entwickelt, wurde aber von den Männern in Blau-Gelb ausgebremst. Der FV Biberach stand nicht zu tief, versuchte mitzuspielen und sich auf die Dynamik des Gegners einzustellen.

Das änderte sich auch bis zur 20. Minute nicht. Berg dominierte, Biberach versuchte, das Spiel zu kontrollieren und keine Fehler zu machen. „Das war ein brutal intensives Spiel“, sagte Johannes Fuchs. „So viel muss ich nicht oft laufen in dieser Liga“, meinte Kapitän Andreas Wonschick, dessen Trikot nach den 95 Minuten triefnass war. Wonschick pendelte immer zwischen den beiden Strafräumen, half in der Abwehr aus und sollte zusammen mit Jonathan Hummler auch noch die Pässe der Diamant-Brüder auf den Flügeln verwerten. „Das war ein geiles Spiel und wenn man beim Topfavoriten einen Punkt holt, macht es doppelt Spaß“, fasste Fabian Scheffold zusammen. Auch er musste immer wieder Löcher stopfen, Zweikämpfe gewinnen und versuchen, das Spiel nach vorn nicht zu vernachlässigen. „Berg hat schon eine enorme Qualität und steht zurecht da oben.“

Richtige taktische Antworten

Alle waren sich einig, dass Berg aufsteigen muss, beim FVB sei dies noch kein Thema. „Wir denken weiter von Spiel zu Spiel und wollen nächste Woche in Weiler auch was mitnehmen“, ist das Selbstvertrauen bei Andi Wonschick noch weiter gewachsen. Sein Trainer hatte die richtigen taktischen Antworten auf den TSV Berg gefunden. Das Zentrum schließen und über die schnellen Außen gefährliche Konter fahren. Das gelang besonders eindrucksvoll beim 2:1, als Ramon Diamant am rechten Flügel nicht zu halten war, abzog und Wonschick den Abpraller nutzte. Zu Beginn des zweiten Durchgangs eine ähnliche Szene. Der ältere der beiden Diamants sprintet über 50 Meter, doch diesmal findet sein Pass nicht den eigenen Mann. Ein wenig mehr Präzision und die Biberacher hätten den TSV Berg vor noch größere Problem gestellt. „Wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre, aber mit dem 2:2 sind wir natürlich sehr zufrieden“, betonte Johannes Fuchs.

Ähnlich wie sein Trainer: „Großes Lob an meine Mannschaft. Sie hat genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, erklärte Dietmar Hatzing. Ernst nehmen muss man den FV Biberach auf jeden Fall, vor allem auch die Konkurrenz aus Friedrichshafen, Weiler und Kehlen. Diese Mannschaften werden wohl Stand heute den Relegationsplatz ausspielen.