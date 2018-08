„Der FC Bayern München ist klarer Favorit“

Mit der Partie zwischen dem Titelverteidiger FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim startet die Erste Bundesliga am Freitag in die neue Saison (Anstoß: 20.30 Uhr in München/ZDF und Eurosport Player). Wer ist der Titelfavorit und wer muss absteigen? Felix Gaber hat sich bei Fußballexperten in der Region umgehört.

„Der FC Bayern München wird sich die Meisterschaft holen. Alles andere wäre eine Überraschung“, sagt Oktay Er, Trainer des FV Biberach II. „Schalke 04, Dortmund und Leverkusen können die Münchner vielleicht ein bisschen ärgern. Aber zum Titelgewinn wird es nicht reichen, dafür ist der FC Bayern auch in der Breite zu stark aufgestellt.“ Wenn es um die Absteiger geht, dann sieht der 36-Jährige Mainz als gefährdet an. „Die 05er waren schon zuletzt hinten dabei“, erläutert Oktay Er seine Einschätzung. „Düsseldorf und Nürnberg werden es auch schwer haben die Klasse zu halten.“ Wolfsburg hingegen habe sich gut verstärkt, weshalb mit dem VfL diesmal nicht im Abstiegskampf zu rechnen sei.

Nürnberg und Düsseldorf nennt Wolfgang Steinbach, neuer Trainer des TSV Hochdorf, als Absteiger. „Freiburg schafft es in die Relegation und da stehen die Chancen dann 50:50“, so der 62-Jährige. In der Meisterschaftsfrage legt sich Wolfgang Steinbach klar fest: „Der FC Bayern wird wieder den Titel gewinnen. Die Münchner haben die beste Mannschaft.“ Die ärgsten Konkurrenten im Kampf um den Titel seien Bayer Leverkusen, Hoffenheim und RB Leipzig. „Diese drei Teams machen die Plätze zwei bis vier unter sich aus, gegen die Bayern haben sie aber keine Chance.“

Düsseldorf und Nürnberg spielen gegen Abstieg

Für Rafael Mayer, den Trainer des SV Burgrieden, sind die Bayern klarer Titelfavorit. „Eigentlich bin ich mit den Transferaktivitäten bisher nicht zufrieden“, sagt der 32-jährige Bayern-Fan. „Dennoch hat München einfach den in der Breite besten Kader beieinander.“ Wenn es einen Konkurrenten für die Bayern geben sollte, dann wären dies die Dortmunder. „Ich rechne aber nicht wirklich damit, dass sie die Bayern hinter sich lassen können“, so Rafael Mayer. Düsseldorf und Nürnberg werden derweil nach Ansicht des SVB-Trainers von Beginn an gegen den Abstieg spielen und am Ende auch direkt runter müssen. „Wer in die Relegation muss, ist schwierig zu sagen. Da gibt es mehrere potenzielle Kandidaten“, sagt Rafael Mayer.

„Es gibt nur einen Verein der Meister werden kann und das ist der FC Bayern. München ist klarer Favorit, die Mannschaft ist einfach zu gut“, vertritt Günter Riedmüller, seit dieser Saison Trainer des VfB Gutenzell, eine klare Meinung. „Dortmund und Hoffenheim dürften einige Zeit mithalten können im Kampf um Platz eins. Am Ende werden sich beide aber maximal um Platz zwei streiten.“ Mit Blick auf den Klassenerhalt werden laut dem 46-Jährigen die Aufsteiger Nürnberg und Düsseldorf Probleme bekommen. „Ich denke, dass beide letztlich auch die beiden letzten Plätze belegen werden“, erläutert Günter Riedmüller. „Freiburg wird auch Schwierigkeiten haben. Aber für die Relegation wird es auf jeden Fall langen. Absteigen wird Freiburg nicht.“