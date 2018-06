Der SV Sulmetingen steht im Pokalendspiel des Fußball-Bezirks Riß. Der Bezirksligist gewann das Halbfinale beim A-Kreisligisten SV Muttensweiler mit 3:0 (1:0) und trifft nun am 26. Mai auf den VfB Gutenzell, der sich am Mittwochabend mit 1:0 beim SV Birkenhard durchgesetzt hatte.

Schon nach sechs Minuten schien die Partie vor 350 Zuschauern auf der schmucken Anlage in Muttensweiler entschieden gewesen zu sein. Der Favorit aus Sulmetingen ging durch Timo Bayer in Führung, der eine Flanke von Frank Brehm zum 0:1 verwertete. Schon zwei Minuten zuvor hätten die Gäste, die von Beginn an das Kommando übernommen hatten, durch Brehm in Führung gehen können, doch sein Schuss konnte noch von einem SVM-Abwehrspieler auf der Linie geklärt werden. „Durch die frühe Führung sind wir nicht wirklich sicherer geworden“, sagte Sulmetingens Spielertrainer Heiko Gumper.

Karremann vergibt das 0:2

Und er hatte recht. Das Team aus Muttensweiler erarbeitete sich ein Gleichgewicht im Mittelfeld und versuchte immer wieder über lange Bälle zum Erfolg zu kommen. Nach 20 Minuten hatte Torjäger Alexander Thyroff nach einem langen Abschlag von Keeper Philipp Mayer die Chance zum Ausgleich, vergab sie aber, weil er einen Schritt zu spät kam. Nur eine Zeigerumdrehung später hätte Marcel Karremann den SVS mit 2:0 in Führung bringen müssen. Doch der Stürmer vergab frei stehend aus halbrechter Position. Das war es dann auch schon mit den klaren Torchancen im ersten Durchgang. Einzig ein Freistoß von Muttensweilers Oliver Mayer erregte nach 35 Minuten kurz die Gemüter der zahlreichen SVM-Fans. Dieser ging aber klar über das Sulmetinger Gehäuse. Doch der Gastgeber durfte weiter vom Finale träumen.

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel, denn der SVS ließ nichts mehr anbrennen. Nach vorn ging bei Muttensweiler kaum mehr etwas. „Wir mussten nach einer Stunde auch Thyroff rausnehmen, der sich schon seit Wochen mit einer Verletzung herumplagt“, war SVM-Coach Hans Sulz dennoch zufrieden mit der Leistung seiner Truppe. „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir es taktisch sehr gut gemacht und kaum etwas zugelassen. Leider ist der Gegentreffer zu früh gefallen. Am Ende fehlte uns dann die Kraft.“ So spielte sich das Geschehen weitgehend in der Hälfte des Gastgebers ab, der mit Glück und Geschick verteidigte, aber nicht mehr für Entlastung sorgen konnte.

So fielen die beiden weiteren Treffer für den Bezirksligisten fast zwangsläufig. Allerdings dauerte es dann doch bis zur 80. Minute, als es erneut Bayer war, der über links seinen Gegenspieler ausspielte und der eingewechselte Daniel Gumper aus sechs Metern nur noch einschieben musste. Nur 120 Sekunden später setzte Heiko Gumper mit einem verwandelten Foulelfmeter den Schlusspunkt. „Wir haben unser Ziel erreicht, stehen im Pokalfinale, auch wenn wir nicht sehr gut gespielt haben. Aber es war doch eine Steigerung gegenüber der Partie in Stafflangen (2:3) am vergangenen Sonntag. Zudem können wir in der Liga immer noch Meister werden. Insofern spielen wir eine tolle Saison“, fasste der 32-Jährige zusammen.

SV Muttensweiler – SV Sulmetingen 0:3 (0:1). SVM: P. Mayer - Maurer (30. Riegger), Siegler (73. Birk), O. Mayer, Zeh, Widmann, Heinzelmann, Weber, Thyroff (60. Kehrle), Werner, Ruß. SVS: C. Werz - M. Stöferle, T. Stöferle, Brehm (89. M. Werz), Bayer, Wilhelm (89. Nikolaidis), Kuhn (84. Fromann), Lange, F. Werz (66. D. Gumper), Karremann, H. Gumper. SR: Grieser (Schemmerhofen). Tore: 0:1 Bayer (6.), 0:2 D. Gumper (80.), 0:3 H. Gumper (82./FE). Z.: 350.

