Der eingebildete Kranke lamentiert auf Schwäbisch

„Der eingebildete Kranke“ auf Schwäbisch ist am Dienstag, 29. Juni, ab 20 Uhr in der Biberacher Stadthalle zu sehen. Einlassbedingung ist ein tagesaktueller Negativ-Nachweis, eine gültige Impfbescheinigung oder eine bereits überstandene Covid-Erkrankung.

In Molières letzte Komödie ängstigt sich der wohlhabende Argan in übertriebener Weise vor allem, besonders vor Ansteckung und Krankheit, aber genauso vor der Komplexität der Gegenwart. In seiner Hypochondrie, in der er sich selbstgefällig eingerichtet hat, vertraut er nur seinen Ärzten. Und diese verdienen gut und gerne an seinen unablässigen Beschwerden. Um immer einen Hausarzt an seiner Seite zu haben, will Argan seine Tochter Angelique mit dem Sohn seines Doktors verheiraten.

Diese ist jedoch in Cléante verliebt und bereit, für ihre Liebe zu kämpfen. Die Stiefmutter wiederum ist hauptsächlich am Erbe des ungeliebten Ehemanns interessiert. Allein die Hausangestellte Toinette durchschaut das verrückte Treiben und verordnet ihrem Herrn eine Radikalkur, indem sie mit List und Tücke die Verhältnisse auf den Kopf stellt und ihm die Realität vor Augen führt.

Molières turbulente Komödie ist eine rasante und kernige Abrechnung mit dem wehleidigen Weltschmerz der Privilegierten.

Ohne aufdringliche Aktualisierungen gelingt es der Neufassung, einen Menschentyp unserer Gegenwart ins Zentrum zu stellen, der erst listig und trickreich von seinen Untergebenen überzeugt werden muss, damit er einen ersten Schritt wagt in Richtung Erkenntnis und Veränderung. Eine Ensembleproduktion in der Tradition der deutschen Wanderbühne und der Commedia dell‘arte. Termin ist Dienstag, 29. Juni, 20 Uhr.

Weiterhin ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes während der gesamten Vorstellung verpflichtend.

Bereits beim Kauf der Tickets werden diese personalisiert und somit die Kontaktdaten aufgenommen. Besucher mit Erkältungssanzeichen oder Fieber dürfen die Halle nicht betreten. Die Veranstaltung wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.