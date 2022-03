Der Digitalfunk hält Einzug bei den Feuerwehren

Die Feuerwehrfahrzeuge im Landkreis Biberach werden seit Ende vergangenen Jahres sukzessive auf den Digitalfunk und den neuesten Stand der Technik umgerüstet. Das betrifft nicht nur die rund 90 Fahrzeuge des Kreisfeuerlöschverbands, welche in der Überlandhilfe eingesetzt werden. Wie das Amt für Brand- und Katastrophenschutz im Landratsamt mitteilt, werden auch alle weiteren Gemeinden mit ihren rund 270 Feuerwehrfahrzeugen in den kommenden drei Jahren auf Digitalfunk umstellen müssen.

„Ziel ist es, die Umstellung von Analog- auf Digitalfunk bis Ende 2023 abzuschließen“, sagt Landrat Heiko Schmid. Er ließ sich kürzlich in der Kreisgerätewerkstatt darüber informieren, wie der Einbau in einem Fahrzeug vonstattengeht. Die gesamten Investitionskosten belaufen sich auf rund 620 000 Euro. Für jedes Funkgerät, das digital umgerüstet wird, erhalten der Kreis oder die Stadt oder Gemeinde einen Zuschuss von 600 Euro. Die Kreisgerätewerkstatt übernimmt für die meisten Wehren im Kreis den Umbau, so sparen die Verbandsmitglieder weitere 420 000 Euro.

Um die Städte und Gemeinden im Kreis zu unterstützen, hat das Amt für Brand- und Katastrophenschutz rund 400 Geräte ausgeschrieben und bestellt. Der Mitarbeiter Andreas Wohszab steht für Fragen rund um den Digitalfunk den Kommunen und Feuerwehren zur Verfügung und berät bei der benötigten Ausrüstung der Fahrzeuge und Feuerwehrhäuser. „So können wir die Gemeinden unterstützen, diese Migration bedarfsgerecht und kostengünstig zu bewerkstelligen“ freut sich Landrat Schmid.

Der Umbau der Fahrzeuge und sogenannten „Feststationen“ in den Feuerwehrhäusern muss bei zertifizierten Werkstätten oder in der Kreisgerätewerkstatt des Löschverbands gemacht werden. In der Kreisgerätewerkstatt werden derzeit Fahrzeuge in Handarbeit umgebaut. Hierfür steht ein Mitarbeiter zur Verfügung. Denn dies benötigt Zeit: „Jedes Fahrzeug ist anders, keines ist schraubengleich oder gar von der Stange“, erklärt Werkstattmeister Thorsten Bingel. „Je nach Baujahr müssen Kabel durch das gesamte Fahrzeug neu gelegt werden. Dafür muss die Innenraumverkleidung heruntergenommen werden und Einzellösungen für die Geräteinstallation gefunden werden.“

Damit die neue Technik dem Datenschutz gerecht wird, wird neben der Standard-Verschlüsselung beim Digitalfunk eine zusätzliche, spezielle Verschlüsselung durch den Einsatz der sogenannten BSI-Sicherheitskarte in jedem Funkgerät eingesetzt. Diese Karte muss für jedes Funkgerät eigens beantragt werden und ist „personalisiert“.

Auch hier werden die Gemeinden durch das Amt unterstützt: Die Karten wurden gesammelt bei der Technischen Betriebsstelle bestellt und von Andreas Wohszab abgeholt. Per Post versandt werden die Sicherheitskarten nicht, zu groß ist das Sicherheitsrisiko, dass die Verschlüsselungsdaten für einen gesamten Landkreis verloren gehen oder in falsche Hände geraten.

Aber auch nach der Umstellung bleiben Arbeiten im Digitalfunkbereich nicht aus: Die Programmierung der Funkgeräte wird derzeit noch ausschließlich durch zertifizierte Händler bewerkstelligt. Es ist in Planung, diese Programmierungen und zukünftige Updates dezentral in die Landkreise zu delegieren. Hier ist die Kreisgerätewerkstatt bereits gerüstet: Sie hat seit Anfang des Jahres bereits die nötige Messtechnik (Funkmessplatz) beschafft, um damit die analogen und digitalen Funkgeräte zu überprüfen und künftig nötige Updates auf die digitalen Funkgeräte zu programmieren.

Das Land hat für diese Investition einen Zuschuss in Höhe von 16 000 Euro bewilligt, ein Hinweis darauf, dass sich diese Technik durchsetzen könnte. „Erste Überlegungen die Einsatzstellenfunkgeräte für die Feuerwehrleute ebenfalls umzustellen, stehen bereits. Es kann also sein, dass in naher Zukunft rund 1500 Handfunkgeräte im Landkreis ebenfalls auf Digitalfunk umgerüstet werden müssen“, weiß Andreas Wohszab: „Das bedeutet für uns: nach dem Umbau ist vor dem Umbau.“