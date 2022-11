Der Christbaum ist auf dem Biberacher Marktplatz angekommen

Auf dem Biberacher Marktplatz kann seit Montag der diesjährige Christbaum, eine rund 15 Meter hohe Fichte, bestaunt werden. Der Baum, der etwa 52 Jahre alt ist, wurde von Mitarbeitern des Baubetriebsamts in Mittelbiberach abgeholt und mit einem großen Kran aufgestellt, was wie im Vorjahr zahlreiche Passanten angelockt hat.

In Mittelbiberach hatte die Fichte in einem älteren Wohngebiet zwischen Häusern und Gärten gestanden. Bei Stürmen bestand zuletzt die Gefahr, dass der Baum in die nahe Stromleitung oder angrenzende Häuser fallen könnte. Nach rund 45 Minuten war die Tanne am Montag auf einen Lastwagen verladen. Dieser brachte sie dann unter Polizeibegleitung bis zum Biberacher Marktplatz.

Stromkosten: Ein Euro pro Tag

Insgesamt 2000 Lämpchen werden den Christbaum zieren, der Energieverbrauch hierfür ist aufgrund der sparsamen LED-Technik laut Stadtverwaltung minimal: Bei einem 14-stündigen Betrieb der Beleuchtung fallen Stromkosten in Höhe von etwa einem Euro pro Tag an.