Ausgedruckt ist die Broschüre kostenlos im Rathaus, bei den Ortsverwaltungen und beim Stadtplanungsamt beim Umweltschutzbeauftragten Ulrich Maucher, Museumstraße 2, unter Telefon 07351/51496 oder per E-Mail an

Sonne und die erwachende Natur locken ins Freie und aufgrund der Corona-Einschränkungen haben viele das Spazierengehen für sich entdeckt. Für eine nette und lehrreiche Abwechslung beim nächsten Spaziergang sorgt die neue Broschüre „Herzlich willkommen auf dem Naturkundepfad – Spazieren sehen“. Diese wurde von der Arbeitsgruppe Grün der Lokalen Agenda 21 neu aufgelegt.

Unter dem Motto „Spazieren-Sehen“ führt der Biberacher Naturkundepfad durch eine ab-wechslungsreiche Landschaft, sowohl mit städtischen als auch mit naturnahen Elementen. Interessierte bekommen Einblicke in ökologische Zusammenhänge und erfahren so manches über die in Biberach vorkommenden Tiere und Pflanzen. In der Broschüre kommen aber auch die geologischen und kulturhistorischen Besonderheiten Biberachs zur Sprache.

Der Naturkundepfad beginnt beim Pestalozzi-Gymnasium (Breslauer Straße/Brücke Ratzengraben). Er verläuft entlang des renaturierten Ratzengrabens über den Stadtgarten, den Gigelberg, das Lindele und den Ziegeldumpf. Er endet nach circa 4,6 Kilometern und 150 Höhenmetern am katholischen Friedhof. Der Rückweg zum Ausgangspunkt erfolgt über den Biberacher Markplatz.

Der Pfad kann auch in zwei Etappen geteilt werden. Dazu bietet sich der Ein-/Ausstieg an der Kreuzung Gaisentalstraße/Birkenharder Straße an. Der Naturkundepfad ist durchgehend mit dem Logo „Naturkundepfad“ ausgeschildert. Eine Datei über den Verlauf für Smartphone oder Navigationsgerät kann auf der städtischen Homepage unter www.biberach-riss.de/AG-Grün heruntergeladen werden. Unter dieser Adresse ist die Broschüre auch digital abrufbar.