Der Biberacher Fußball wird weiblicher

Mädchen in den umliegenden Gemeinden spielen schon seit einiger Zeit Vereinsfußball. In Biberach ist der Sport fast reine Jungensache. Das soll sich ändern: Der FC Wacker bietet ein Schnuppertraining für jüngere Kickerinnen, beim FV stellt sich eine aktive Damenmannschaft dem Spielbetrieb.

Von unserem Redakteur Tobias Kestin

Es war Mitte der 90er Jahre, als die letzte Biberacher Damenmannschaft ihren Betrieb einstellte, erzählt Doris Gerster, die Frauensportvertreterin des Fußballbezirkes Riß. Seitdem kicken in der großen Kreisstadt die Mädchen nur noch bis zur D-Jugend – zusammen mit den Jungen. Ab der C-Jugend müssen sie entweder die Kickstiefel an den Nagel hängen oder zu einem reinen Damen-Team wechseln.

Diese Mannschaften gibt es zuhauf in den kleinen Gemeinden. Diese Saison sind es 13 Aktive, sieben B-Juniorinnen, je neun C- und D-Teams sowie drei E-Juniorinnen. Die Fußballerinnen kicken in Schemmerhofen, Bellamont, Warthausen, Mietingen, Alberweiler, Erolzheim und vielen Orten mehr, oft als eigenständige Vereinsmannschaft, manchmal als Spielgemeinschaft. „Die Mannschaften sind oft in den Landjugenden oder Cliquen entstanden“, sagt Gerster. Die Mädchen wollten halt mehr als unorganisiertes Rumgebolze.

Motivierte Fußballerinnen gibt es auch in Biberach, ist sich Frank Günther vom FC Wacker Biberach sicher. Deshalb hat er ein Schnuppertraining für alle Mädchen ab acht Jahren organisiert. Los geht es am Samstag, 19. Juni, um 15 Uhr auf dem Sportplatz am Erlenweg. Bei schlechtem Wetter geht es in die PG-Halle. „Frauenfußball gehört zu den sozialen Aufgaben des Vereins, wir müssen auch den Mädchen etwas bieten, um nicht nur rumzuhängen“, sagt Günther. Für Wacker ist Mädchenfußball Neuland. Sie wollen daher auch bei den Jüngsten anfangen, Trainer ist erst einmal Frank Günther. Er möchte abwarten, wie die Resonanz auf das Schnuppertraining ist und den Bedarf abfragen und dann in Mannschaften einteilen.

FVB geht in die Liga

Der FV Biberach ist schon einen Schritt weiter, nähert sich dem Frauenfußball aber aus einer völlig anderen Richtung: In der nächsten Saison startet mit einem aktiven Damenteam der Punktspielbetrieb in Biberach. 20, 22 Spielerinnen zwischen 17 und Mitte 20 trainieren bereits gemeinsam, die Mannschaft ist gemeldet. Auch der FVB sucht noch Verstärkung, aber halt Jugendliche. Auch wenn es bald um Punkte geht, müsse sich niemand sorgen, unterzugehen. Von der Leistung her sind die Mädchen breit aufgestellt, sagt Abteilungsleiter Toni Gerster. Erfahrene Spielerinnen spielen mit Jugendlichen zusammen, die den richtigen Ball-umgang noch lernen müssen.