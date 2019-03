Der Aufsteiger leckt die Wunden

Der Katzenjammer beim FV Biberach ist groß. Der Fußball-Landesligist muss die 0:5-Schlappe beim VfB Friedrichshafen verarbeiten. Durch die Niederlage ist Biberach hinter Rot-Weiß Weiler auf den dritten Platz zurückgefallen und hat im Kampf um die Plätze an der Sonne Boden verloren. Dagegen ist das Team vom Bodensee wieder näher an das Spitzentrio herangerückt und hat seine Chancen, noch ganz oben einzugreifen, durch diesen deutlichen Sieg verbessert.

Biberachs Trainer Dietmar Hatzing war bedient nach dieser Partie. Selten in seiner Trainerkarriere musste Hatzing solch hohe Niederlagen einstecken. In der jüngsten Vergangenheit sowieso nicht mehr. In der Bezirksliga Riß war der FV Biberach durchmarschiert und auch in der Vorrunde der Landesliga überzeugte die Mannschaft. Zudem gewann man auch die Spiele, die knapp waren und so sprang am Ende der zweite Platz heraus, auf dem überwintert wurde.

Durchwachsene Leistungen

Das Fazit nach drei Spielen der Restserie in diesem Jahr fällt dagegen durchwachsen aus. Gegen Ravensburg II gewann Biberach durch zwei frühe Tore von Kapitän Andreas Wonschick mit 2:0, auch weil der Gegner seine durchaus vorhandenen Möglichkeiten nicht nutzte. Eine ansprechende erste Halbzeit gegen Ostrach reichte nicht für drei Punkte, weil es in Durchgang zwei einen enormen Leistungsabfall des Teams gab. Und jetzt in Friedrichshafen? So schlecht habe man gar nicht gespielt, erklärt Hatzing. Durch zwei haarsträubende individuelle Fehler im Aufbauspiel wurden dem VfB die ersten beiden Treffer auf dem Silbertablett serviert.

Hatzing polterte, motzte lautstark gegen seine eigenen Spieler und auch in einigen Szenen gegen den Schiedsrichter. „Das ist bei einem solchen Spielverlauf völlig normal“, sagt der 56-Jährige. „Wenn ich das nicht machen würde, hätte ich schon längst ein Problem mit dem Magen.“ In der Pause habe er die Mannschaft aufgefordert, weiter mutig zu spielen und hinten den Ball nicht zu vertändeln. Doch prompt passierte das beim 3:0 von Harun Toprak erneut. „Die beiden restlichen Tore spielten keine Rolle mehr.“ Hatzings Team hatte nach dem 0:3 die Partie abgehakt und versuchte sich noch an Ergebniskorrektur. Nicht mehr dabei zu diesem Zeitpunkt war schon Florian Treske. Hatzing hatte den Zugang aus Offenbach nach 72 Minuten ausgewechselt, weil auch er keinen so guten Tag erwischt hatte. Allerdings musste Hatzing einräumen, dass der 31-jährige Stürmer mit leichten Achillessehnenproblemen ins Spiel gegangen war – die Verletzung, die Treske nach eigener Aussage zum Verzicht auf weitere Jahre im Profifußball gezwungen hatte.

Die Partie im Häfler Zeppelinstadion werde jetzt intern nochmals aufgearbeitet, ehe dann die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Kißlegg beginnt, so der Biberacher Trainer. „Alles andere als drei Punkte zählt am kommenden Samstag nicht.“