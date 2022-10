Der Aufschlag soll wieder zum Trumpf werden

Die Regionalliga-Volleyballerinnen der TG Biberach bestreiten am Samstag ihr zweites Heimspiel gegen die DJK Schwäbisch Gmünd. Anpfiff in der Wilhelm-Leger-Hall ist um 19 Uhr.

Nachdem die Biberacher Mannschaft um Trainer Dirk Lafarre aus dem letzten Heimspiel gegen die FT 1844 Freiburg durch zwei Satzgewinne ihren ersten Punkt in der Regionalliga mitnehmen konnte, folgte beim Oberligisten SV Horgenzell das erste Spiel der VLW-Pokal-Runde. Nach zunächst unkonzentriertem Beginn haben sich die Biberacherinnen im Laufe des Spiels besonders in Aufschlag und Block gegenüber der gegnerischen Mannschaft durchsetzen können und das Spiel mit einem deutlichen 3:0-Sieg (25:18, 25:11, 25:13) für sich entscheiden. Lafarre hob hervor, dass „die Aufschlagleistung über das gesamte Spiel und von der gesamten Mannschaft die Beste in der bisher kurzen Saison“ war. Diese Konstante heißt es nun weiter aufrechtzuerhalten. In der nächsten Pokalrunde könnte es zum vereinsinternen Duell kommen, falls sich die SG SV Ochsenhausen/TG Biberach II gegen die TG Bad Waldsee durchsetzt.

Mit dem Team der DJK Schwäbisch Gmünd um Trainer Christian Hohmann wartet nun eine erfahrene Regionalliga-Mannschaft, die in ihren ersten Saisonspielen bereits zwei 3:2-Siege verzeichnete. In der Vorbereitung auf das Heimspiel galt es für das TG-Team besonders die starke Leistung im Aufschlag aus dem Pokalspiel „zu konservieren und Annahme und Angriff weiter auszubauen und zu entwickeln“, so Lafarre. Wenn auf der Leistung der vergangenen Spieltage weiter aufgebaut wird, steht ein spannendes Spiel bevor, bei dem die Biberacherinnen ihr Können unter Beweis stellen dürfen.