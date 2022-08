Dennis Baumgardt und Mona Fakler beim Ironman Kopenhagen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dennis Baumgardt und Mona Fakler waren am 21. August beim Ironman Dänemark in Kopenhagen am Start. Für Baumgardt war das die fünfte und für Fakler die zweite Langdistanz. Bei dem einzigen Ironman, der in einer Europäischen Hauptstadt stattfindet, waren 3,8 km schwimmend im 20 Grad warmen Meer, 180 km mit dem Rad und 42,2 km laufend zu absolvieren. Am Renntag herrschten mit 23 Grad und leichtem Wind recht angenehme Temperaturen und es war erlaubt, im Neoprenanzug zu schwimmen. Dies stellt für die meisten Athleten eine Erleichterung dar. Die Veranstaltung ist neben einer atemberaubenden Radstrecke, zum Teil an der Küste entlang, auch für die vielen Zuschauer bekannt, was vor allem Mona Fakler beeindruckte: „Die Zuschauer am Streckenrand waren echt der Wahnsinn, sie haben uns mit ihrer Stimmung regelrecht über die Strecke getragen“.

Baumgardt und Fakler starteten das Rennen morgens um 7 Uhr und stiegen nach 59:22 Minuten und 01:10:10 Stunden aus dem Wasser. Baumgardt erreichte hierbei mit der 17. Schwimmzeit seiner Altersklasse eine sehr gute Ausgangsposition für das Radfahren. Die Disziplin war für Fakler die beste – die 30-Jährige konnte die 180 km nach 5:25:05 Stunden als Fünfte ihrer Altersklasse beenden. Baumgardt konnte sein Rad bereits nach 4:51:18 Stunden abstellen und sich nach einem schnellen Wechsel auf die Laufstrecke begeben. Für den Marathon benötigte der Biberacher 3:45:45 Stunden. Mona Fakler überquerte nach einem Marathon von 4:07:45 Stunden die Ziellinie. Für Dennis Baumgardt war der Ironman in Summe nach 09:43:10 Stunden als 36. der Altersklasse M35-39 und für Mona Fakler nach 10:49:41 Stunden und als Fünfte der Altersklasse F30-34 vorbei.

Beide sind mit ihren Leistungen sehr zufrieden, vor allem Baumgardt, dessen Vorbereitung leider nicht optimal verlief: nur zehn Tage vor dem Rennen erlitt er einen Hexenschuss, von dem er sich erst am Vortag final erholte. Beide Athleten freuen sich nun auf eine Saisonpause, bevor das Training für die nächste Triathlonsaison beginnt.