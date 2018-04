Den perfekten Schritt üben

Um den Gang in Schwung zu bringen und eine natürliche Laufbewegung zu trainieren, startet die Turngemeinde Biberach zusammen mit der BKK Verbundplus am Mittwoch, 18. April, einen Laufkurs. Das Programm haben der Laufcoach Philipp Posmyk und der Sportwissenschaftler Konstantin Giese gemeinsam entwickelt. Die beiden wollen den Weg zurück zum natürlichen Laufen aufzeigen. Laut Pressemitteilung klagen Menschen oft nach dem Laufen über Fuß-, Knie- oder Hüftprobleme, weil sie sich einen unnatürlichen Laufstil angewöhnt haben. Wer natürlich läuft, könne aber den Kraftaufwand und damit auch die Verletzungsanfälligkeit reduzieren. Den Kursauftakt am kommenden Mittwoch bildet ein öffentlicher und kostenfreier Vortrag um 17.30 Uhr im Vortragsraum der BKK Verbundplus am Zeppelinring 13. Interessenten können sich dann für den Kurs anmelden. Treffpunkt zur ersten von zehn Kurseinheiten (je 90 Minuten) ist am Freitag, 4. Mai, um 16 Uhr vor der Geschäftsstelle der Turngemeinde in der Adenauerallee 11.

Die Teilnahmegebühr beträgt 90 Euro. Ob die gesetzlichen Krankenkassen den Kurs bezuschussen, kann geprüft werden. Die Anmeldung zum Laufkurs erfolgt über www.tgfit.de Einklappen Ausklappen