Den Oberligisten ein bisschen ärgern

In der dritten Runde des Fußball-Verbandspokals empfängt der Landesligist FV Biberach den aktuellen Oberliga-Zweiten VfB Stuttgart II. Das Spiel ist von Mittwochabend auf Dienstag (Anstoß: 19 Uhr), vorverlegt worden. Die Stuttgarter kommen mit der Empfehlung von zwei deutlichen Siegen gegen die Landesligisten Ochsenhausen (9:1) und Weiler (6:1) ins Biberacher Stadion. Der FV Biberach hat sich mit den Erfolgen in Laupheim (2:1) und gegen den FC Mengen (5:1) für dieses Spiel qualifiziert.

Nach den beiden Punktspielniederlagen in Laupheim und gegen Bad Schussenried ist die Gefühlslage beim FV Biberach verständlicherweise nicht mehr ganz so euphorisch wie zu Saisonbeginn. Deshalb ist auch die Aussage von Spielertrainer Florian Treske absolut nachvollziehbar: „Wir nehmen dieses Spiel gegen den VfB gern mit, aber die Priorität gilt eindeutig der Ligapartie am kommenden Sonntag bei der TSG Balingen II.“ Zudem wisse er nicht, mit welcher Mannschaft die Stuttgarter das Spiel in Biberach angehen werden. Davon hänge auch ein wenig die eigene Taktik ab. Dennoch sei der Nachwuchs des Zweitligisten natürlich der Favorit. „Aber wir wollen unseren Fans, die hoffentlich zahlreich ins Stadion pilgern schon zeigen, dass wir dagegenhalten und uns solange wie möglich wehren.“

Keine große Rotation

Über die Aufstellung habe er sich noch keine konkreten Gedanken gemacht, zumal das Abschlusstraining noch für Montag angesetzt war. Danach wollte er sich mit Co-Trainer Armin Hertenberger beraten. Große Rotationen nach den beiden Pleiten in der Liga werde es aber nicht geben, allerdings wird Jonathan Hummler fehlen, der noch verletzt ist und dann auch in Urlaub geht. Dazu kommen die beiden Langzeitverletzten Sebastian Odemer und Jan Diamant.

Wieder im Kader stehen Selim Altinsoy und Ruben Grundei. Der 23-Jährige stieß vor der Saison aus Mainz zu den Biberachern. „Ich habe hier ein duales Studium aufgenommen und wollte einfach weiter Fußballspielen“, freut sich Grundei, dass er beim FV Biberach eine neue fußballerische Heimat gefunden hat. „Die Integration war gar kein Problem und inzwischen klappt das mit den Laufwegen auch schon viel besser.“

Im Kader des Gegners aus Stuttgart steht mit Alexander Kopf auch ein Spieler, der für den einen oder anderen kein Unbekannter sein sollte. Der 19-jährige Abwehrspieler stammt aus Alberweiler und trainierte unter anderem am DFB-Stützpunkt in Biberach. Allerdings absolvierte Kopf, der auch noch für die A-Junioren-Bundesliga spielberechtigt ist, in der laufenden Saison noch kein Spiel für den kleinen VfB, der ja bekanntermaßen bei einem eventuellen Gewinn des WFV-Pokals nicht für den DFB-Pokal qualifiziert wäre mit der lapidaren Begründung, dass zweite Mannschaften nicht an diesem Wettbewerb teilnehmen dürfen.

Trotzdem dürfte das Team von Trainer Francisco Vaz motiviert genug sein, denn schließlich spielte der VfB II seit 13 Jahren nicht mehr im WFV-Pokal mit. In der Oberliga, in der die Mannschaft nach dem Abstieg aus der Regionalliga spielt, läuft es bislang gut, auch wenn es zuletzt beim 1:1 in Villingen einen kleinen Dämpfer gab. Der VfB II steht aktuell hinter Spitzenreiter Göppinger SV auf Platz zwei der Tabelle.

Der ist in der Landesliga derzeit für den FV Biberach kein Thema. „Wir müssen uns jetzt wieder stabilisieren und vor allem vor dem Tor wieder cleverer agieren“, fordert Treske sein Team auf, damit schon gegen Stuttgart anzufangen. „Die Chance, auch gegen einen solch scheinbar übermächtigen Gegner zu gewinnen, ist immer da“, sagt Treske. „Vielleicht ist das Glück diesmal auf unserer Seite. Wer weiß.“